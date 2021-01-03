Общество 03.01.2021 14:30
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03.01.2021 14:30
Сотрудники Волжских теплосетей ликвидируют порыв на тепломагистрали на пересечении улиц Мира и Оломоуцкой, который произошел днем. В результате аварии провалился грунт на проезжей части дороги, дорога перекрыта. На месте аварии – машины МЧС, ГИБДД, аварийных служб Волжских теплосетей. Как пояснили ИА «Высота 102» в ООО «Волжские тепловые сети», порыв произошел на участке магистрали 22, диаметр трубопровода 600 мм. Для проведения ремонтных работ отключены потребители 25, 26, 27,28,31 и 32а микрорайонов.
«Мы просим волжан в случае обнаружения признаков дефекта - вытекание воды, парение, провал грунта соблюдать простые правила безопасности. Нельзя приближаться к местам выхода воды на поверхность, так как под асфальтом может скрываться промоина с водой. Также не следует заходить за ограждения, оставлять транспорт и парковать машины в охранной зоне теплосетей. О признаках дефектов просим сообщать по телефону: +7 (8443) 55-05-41. Мы приступили к ликвидации аварии, задействованы все службы. В ближайшее время постараемся подключить к системам отопления и горячего водоснабжения отключенные микрорайоны», - пояснили информагентству в компании.
Напомним, в результате порыва пострадали несколько человек. Мужчины 27, 30, 65 и 75 лет доставлены в волгоградскую клиническую больницу скорой помощи №25.
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