Общество

Идите в суд: волгоградцы завалили Роспотребнадзор жалобами из-за COVID-19

Общество 02.01.2021 12:31
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02.01.2021 12:31


Выросло число обращений из-за COVID-19 жителей Волгоградской области в территориальное управление Роспотребнадзора. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении, жители региона выражают свое несогласие с введенными ограничениями, направленными на профилактику новой коронавирусной инфекции. Количество поступивших обращений ведомство не уточняет.
Однако управление Роспотребнадзора по Волгоградской области посчитало необходимым прокомментировать сложившуюся ситуацию. Так, согласно пояснениям, территориальное управление Роспотребнадзора подчиняется федеральному органу исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка, и не имеет полномочий по оценке законности нормативных правовых актов РФ, а также субъектов РФ.
В этой связи недовольным волгоградцам посоветовали не писать на эту тему жалобы в территориальное управление Роспотребнадзора, а идти прямиком в суд. 
«В случае несогласия с принятыми нормативными правовыми актами Роспотребнадзора, а также губернатора Волгоградской области, Вы вправе обжаловать их в установленном законом порядке», - говорится в пояснениях ведомства.
Напомним, что одно такое обращение Волгоградский областной суд рассмотрел в ноябре 2020 года. Признания незаконным постановления губернатора «О введении режима повышенной готовности» из-за начала эпидемии коронавируса добивался волгоградец Станислав Терентьев. В частности, он выступал против требований по использованию масок и перчаток, содержащихся в губернаторском документе. На своем примере он пытался убедить суд, что это негативно отражалось на состоянии его здоровья и ущемляло его конституционные права. Суд он проиграл, но обжаловал решение в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции, расположенном в Сочи.
 

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