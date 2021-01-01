В жутком ДТП с фурой серьезно пострадал 24-летний волгоградец







24-летний водитель "Volkswagen Polo" с многочисленными травмами госпитализирован в больницу №25 Волгограда после страшного ДТП. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД по региону, авария произошла за 8 минут до нового года на Второй Продольной магистрали в Советском районе около бывшего авторынка. 29-летний житель Дагестана за рулем фуры "Volvo FN" с полуприцепом "Schmitz" напротив дома №68А по проспекту Университетскому проехал на запрещающий сигнал светофора - в результате произошло столкновение с легковушкой, выезжавшей на магистраль.





Камера видеорегистратора запечатлела момент аварии. На кадрах видно, что тягач даже не пытался затормозить, а уверенно на скорости ехал "на красный". Мощный удар пришелся на левую боковую часть легковушки, где сидел водитель. Немецкий седан отбросило на обочину противоположной стороны проезжей части. По всей дороге оказались разбросаны детали искореженного авто.

Водитель "Polo", который был не пристегнут ремнем безопасности, получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головы, тупую травму живота и разрыв селезенки. Известно, что пострадавший парень проживает в Кировском районе.