Ростов, Минводы и Нижний: аэропорт Волгограда расширяет воздушные границы

Общество 31.12.2020 12:46
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31.12.2020 12:46
География полетов из аэропорта Волгограда расширилась на три города. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе воздушной гавани города-героя, в январе начнут осуществляться рейсы в Ростов-на-Дону, Минеральные воды и Нижний Новгород. Стоимость авиабилетов составит от 888 рублей.
В Минеральные воды самолеты будут летать дважды в неделю: 13, 17 января, а с 19 января каждые вторник и пятницу. Прилет воздушного судна запланирован на 12.50, вылет – в 13.40.
В Нижний Новгород первое воздушное судно отправится 12 января, рейсы будут выполняться 16 января и с 21-го – каждые четверг и воскресенье. Прилетать в Волгоград самолеты будут в 14.10, вылетать в Нижний Новгород – в 10.20.
Также возобновится авиасообщение с Ростовом-на-Дону, рейсы будут выполняться 12, 16 января, а затем с 21 января дважды в неделю - в четверг и воскресенье. Приземляться в волгоградском аэропорту самолеты будут в 09.35, вылетать обратно – в 14.55.
Полеты по новым направлениям будет осуществлять авиакомпания "Азимут".
На днях стало известно о том, что в расписании волгоградского аэропорта появился ряд новых направлений. Это Сургут, Омск, Пермь, Красноярск, Казань, Челябинск и Усинск.
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