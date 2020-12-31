Ростов, Минводы и Нижний: аэропорт Волгограда расширяет воздушные границы





География полетов из аэропорта Волгограда расширилась на три города. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе воздушной гавани города-героя, в январе начнут осуществляться рейсы в Ростов-на-Дону, Минеральные воды и Нижний Новгород. Стоимость авиабилетов составит от 888 рублей.

В Минеральные воды самолеты будут летать дважды в неделю: 13, 17 января, а с 19 января каждые вторник и пятницу. Прилет воздушного судна запланирован на 12.50, вылет – в 13.40.

В Нижний Новгород первое воздушное судно отправится 12 января, рейсы будут выполняться 16 января и с 21-го – каждые четверг и воскресенье. Прилетать в Волгоград самолеты будут в 14.10, вылетать в Нижний Новгород – в 10.20.

Также возобновится авиасообщение с Ростовом-на-Дону, рейсы будут выполняться 12, 16 января, а затем с 21 января дважды в неделю - в четверг и воскресенье. Приземляться в волгоградском аэропорту самолеты будут в 09.35, вылетать обратно – в 14.55.

Полеты по новым направлениям будет осуществлять авиакомпания "Азимут".

На днях стало известно о том, что в расписании волгоградского аэропорта появился ряд новых направлений. Это Сургут, Омск, Пермь, Красноярск, Казань, Челябинск и Усинск.



