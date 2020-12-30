



В Краснооктябрьском районе Волгограда коммунальщики устраняют порыв на магистральном водопроводе диаметром 1000 мм. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ООО «Концессии водоснабжения», на улице 39-ой Гвардейской Дивизии, где произошла авария, при помощи спецтехники ведутся земляные работы.

Так как трубопровод располагается вблизи проезжей части, для безопасности водителей временно приостановлено движение транспорта по направлению ко Второй Продольной магистрали на участке от 39-й Гвардейской Дивизии, д. 30 до улицы Еременко.

Магистральные сети, пролегающие вдоль Второй Продольной, обеспечивают водоснабжением большой массив потребителей района, горожан переключили на резервную схему. Это позволит на время проведения восстановительных работ подавать холодную воду на пониженном давлении. Теплоснабжение осуществляется в штатном режиме. Основной комплекс мероприятий коммунальщики планируют завершить в течение сегодняшнего рабочего дня.

Фото: пресс-служба ООО "Концессии водоснабжения".