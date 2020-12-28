У жителей еще двух сел Волгоградской области заберут свиней из-за АЧС

Общество 28.12.2020 22:23
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28.12.2020 22:23
Отчуждение свиней и продуктов свиноводства планируется провести еще в двух селах Волгоградской области из-за выявления нового очага африканской чумы свиней. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписано в администрации Волгоградской области. Вспышка АЧС была зафиксирована на одном из личных подворий села Зензеватка Ольховского района. Изъятие свиней произойдет и в селе Каменный Брод этого района, которое попало в первую угрожаемую зону.
Ранее сообщалось о вспышке АЧС в животноводческом хозяйстве, расположенном на территории Советского сельского поселения Октябрьского района. У жителей поселка Советский и хутора Верхнекумский также изымут животных. В администрации пообещали возместить причиненный ущерб владельцам свиней.
На территориях, где обнаружили опасное заболевание, установлен карантин, проводятся профилактические мероприятия для ликвидации последствий вспышки АЧС.
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