Хоть что-то хорошее: о чем приятно вспомнить волгоградцам в 2020 году





Это было нелегко, но мы провели редакционный штурм и вспомнили несколько хороших новостей 2020 года, о которых писали журналисты "Высота 102". Пусть в Новом году их будет гораздо больше! Хотя, если через год не придется снова просить пощады у Деда Мороза, то уже будет неплохо.

Итак, подборка приятных известий 2020 года по версии "Высоты 102":













Скульптура с душой

В сентябре неподалеку от дома Павлова открыли скульптуру сталинградской девочки с плюшевым мишкой в руках. В городе много монументальных памятников, посвященных Великой Отечественной войне, но этот получился невероятно трогательным и милым. Автор композиции, посвященной пережившим войну детям Сталинграда - заслуженный художник России, скульптор Сергей Щербаков.

Романтическая история

Несмотря на катаклизмы планетарного масштаба миром продолжает править любовь. Укрепил веру в эту простую истину волгоградец Никита. На глазах у изумленной публики на катке в пойме реки Царицы он сделал предложение своей любимой девушке Юле. Кинематографическую сцену на видеокамеру мобильника сняли друзья счастливой пары.







Молодой человек, как полагается, встал на колено, преподнес Юле кольцо и она заплакала. Да что уж там - вся наша редакция прослезилась, просматривая это видео.

К слову, пока ребята продолжают оставаться женихом и невестой. Никита рассказал нам, что торжество запланировано на лето 2021 года. Желаем будущим молодоженам бесконечного счастья!





Сад раздора

Начавшийся со скандала проект обновления территории за храмом Александра Невского в центре Волгограда закончился вполне мирно. Сначала в сквере провели тотальную вырубку деревьев, что возмутило общественность. Но в итоге за счет высадки новых высокорослых саженцев, обустройства амфитеатра и прочих элементов благоустройства площадка получилась весьма симпатичной и востребованной у горожан. Имя скверу выбрали по итогам открытого городского конкурса, по итогам которого зону отдыха назвали Александровским садом.





...В свою страну Олению

На севере Волгоградской области в декабря открыли ферму по разведению пятнистых оленей. Такой вид парнокопытных в регионе встречается крайне редко.

Часть животных предназначена для продажи, часть – для выпуска в дикую природу. К марту владельцы питомника из рассчитывают, что популяция пятнистых оленей достигнет почти 700 особей. На эти милейшие создания возложена ответственная миссия - не только приносить прибыль своему хозяину, но и повышать туристический потенциал Жирновского района.





Полезная разгрузка Под занавес этого года в Волгограде завершилась самая масштабная дорожная стройка-2020 - на улице Электролесовской в Советском районе. Участок проезжей части от улицы Автомобилистов до ТРК "Акварель" строили почти два года. Электролесовская - дублер перегруженной автотрафиком Второй Продольной. Полноценным напарником магистрали улица должна стать к 2024 году. К этому сроку власти надеются завершить второй этап проекта и продлить дорогу до улицы Кирова.



Как по рельсам

Масштабная реконструкция наземной части волгоградского метротрама стартовала этой осенью. Проект предусматривает, по сути, новое строительство путей с использованием современных бесшовных рельс, отказ от шпал в классическом понимании. По завершении работ власти намерены закупать современные трехсекционные трамваи, которые комфортнее, быстрее и тише старых. Шутки ли - скорость движения электротранспорта должна увеличиться на 20%. Первый этап проекта на участке от ВГТЗ до ЦПКиО должны завершить в первом квартале 2021 года.





Браво, прокурор!

Столько дифирамбов силовикам региона на форуме сайта "Высоты 102" еще никогда не пели. Наши читатели были шокированы смелостью нового прокурора Волгоградской области Дениса Костенко.

Поводом для восхищенных отзывов послужила скандальная история со строительством фудкорта в центре Волгограда. Городские активисты длительное время критиковали сомнительный с архитектурной точки зрения объект, который взялась возводить фирма семьи местного депутата. Законность возведения трехэтажного здания у входа в Центральный рынок тоже вызывала вопросы. Но до последнего реакции со стороны властей не было. Пока за дело не взялся новый областной прокурор, который провел проверку и выявил многочисленные вопиющие нарушения. Достаточно сказать, что будущая кафешка, которую уже готовили к открытию, находится в технической зоне метротрама. Сейчас прокуратура через суд требует снести самовольную постройку.