Телеком

Всего за год волгоградцы стали в шесть раз больше играть в онлайн-игры

Телеком 28.12.2020 10:28
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28.12.2020 10:28


МТС изучила активность использования жителями Волгоградской области киберспортивных и геймерских платформ с апреля по декабрь 2020 года. Анализ обезличенных данных пользователей, в том числе мобильного и фиксированного интернета, показал, что гейминг становится еще одним направлением борьбы за свободное время волгоградцев, конкурируя с социальными сетями и сервисами по просмотру фильмов и сериалов. 
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, за девять месяцев года интернет-трафик на игровые приложения и сайты вырос в шесть раз. Пандемия привлекла новых пользователей, попробовавших игры в режиме социальной изоляции, удаленной работы и дистанционного обучения. В отсутствие реальных развлечений люди разных поколений стали больше играть в виртуальные игры.
Аудитория киберспортивных и геймерских платформ, по данным аналитики МТС, за год помолодела. Доля интернет-трафика, сгенерированная пользователями в возрасте до 20 лет, за год выросла на треть. Пользователи начинают играть в игры уже с середины дня, а пик игровой активности приходится с 15:00 до 01:00.

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