ТОП видео от «Высоты 102»: огненный и дорожный ад, эпичный взрыв и пьяные покатушки





Звездой Youtube-канала ИА «Высота 102» в 2020 году стал «пикирующий» в иномарку пешеход. 66-летний волгоградец набрал более 832 тысяч просмотров – это рекордный показатель в уходящем году. Видео ДТП заинтересовало странным поведением пенсионера на дороге, который в буквальном смысле догнал иномарку и отчаянно врезался в нее. Зачем пешеход это сделал, так и осталось загадкой. Мужчину с места происшествия увезли на скорой.

Представляем ТОП-10 самых просматриваемых видео «Высота 102» в 2020 году.

- Первое место:

«Пешеход «спикировал» в иномарку в центре Волгограда» (832 243 просмотра)





- Второе место:

«Уличные камеры сняли момент страшного взрыва в Волгограде» (593 420 просмотров)

Гигантский огненный гриб над проспектом Ленина - зрелище не для слабонервных. ЧП произошло 10 августа 2020 года на АГЗС №36 на проспекте Ленина, 124А. В результате взрыва на заправке в Тракторозаводском районе пострадали 13 человек, в числе которых четверо сотрудников МЧС. Один из них скончался.





- Третье место:

«Волгоградского полицейского ударил монтировкой Левон Оганесян» (572 807 просмотров)

Левон Оганесян стал знаменитым в декабре 2020 года. Его имя попало в сводки происшествий и в репортажи СМИ после инцидента на дороге. Оганесян рассекал по Волгограду на старом BMW без номеров, что привлекло внимание сотрудников ДПС. Они хотели остановить нарушителя, но он попытался скрыться. Когда красное BMW блокировали, водитель выскочил из машины с монтировкой и ударил полицейского по голове. При задержании злоумышленника были произведены предупредительные выстрелы в воздух, а затем по его ногам.





- Четвертое место:

«Огненный ад под Волгоградом сняли сверху: горит земля и дома» (199 229 просмотров)

Крупный ландшафтный пожар разгорелся 1 октября 2020 года в Городищенском районе Волгоградской области около поселка Царицыно. Огонь стремительно распространялся по балке в сторону СНТ «Родник». Пострадали нежилые строения. Тушение огня затруднял сильный ветер и сухая погода.





- Пятое место:

«Захмелели и обнаглели: в Волгограде пьяниц за рулем ловили пачками» (146 126 просмотров)

Богатый улов пьяных водителей в декабре 2020 года в Волгограде показали сотрудники полиции. Невнятные оправдания нарушителей ПДД и последствия их вождения впечатлили подписчиков Youtube-канала «Высоты 102».





- Шестое место:

«Просто жесть: в Волгограде момент смертельного ДТП попал на видео» (122 265 просмотров).

Мотоциклист-камикадзе устроил чудовищную аварию на мосту через Волгу 26 октября 2020 года. Видеорегистратор заснял, как мотоциклист, нарушая правила движения обгоняет одну за другой машины и в итоге вылетает на встречку, где сталкивается лоб в лоб с иномаркой. Легковушка от удара переворачивается на крышу. Виновник аварии погиб, водитель легковушки получил травмы.





- Седьмое место:

«Пьяные покатушки солдат на БМП в Волгограде изучает прокуратура» (101 885 просмотров).

Курьезное ДТП произошло в волгоградском аэропорту в октябре 2020 года. Приключения нетрезвых военнослужащих на боевой машине пехоты, прорвавшихся на территорию аэропорта в Волгограде, запечатлели камеры наружного наблюдения. На записи видно, как БМП лихо ломает ограждение аэропорта. Волгоградский гарнизонный суд за управление транспортным средством в состоянии опьянения лишил водителя БМП водительских прав на 1,5 года и оштрафовал на 30 тысяч рублей.





- Восьмое место:

«Все хуже и хуже: под Волгоградом Дон-батюшка превращается в мутную лужу» (98 334 просмотра)

Экологическое бедствие на Дону осенью 2020 года засняли журналисты «Высоты 102». Местные жители говорят, что такого не припомнят. Там, где раньше ныряли и купались, воды стало по колено или щиколотку. Это видео о том, как без воды все вокруг постепенно умирает.





- Девятое место:

«Момент наезда иномарки на пешехода в Волгограде зафиксировали камеры» (92 303 просмотра)

Рядовое ДТП на дороге: женщина-водитель сбила женщину-пешехода, а все происходящее сняли уличные камеры. Авария произошла в декабре 2020 года в Краснооктябрьском районе. Водитель на красном «Daewoo Matiz» будто бы прицельно сбила 65-летнюю женщину на пешеходном переходе. Пенсионерку увезли в больницу.





- Десятое место:

«Везли пациентку в реанимацию»: в Волгограде перевернулась машина скорой помощи» (90 856 просмотров).

Авария с участием кареты скорой помощи произошла в ноябре 2020 года на юге Волгограда. Неотложка с включенными спецсигналами проехала на запрещающий сигнал светофора и в этот момент со второстепенной дороги на разрешающий сигнал выехала автомашина «Chevrolet» под управлением 33-летнего водителя. От удара скорая помощь перевернулась. В результате ДТП никто не пострадал: все были пристегнуты. Скорая везла пациентку в реанимацию.



