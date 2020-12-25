Общество

Группа ВТБ: южане сократили спрос на шампанское перед Новым годом

Общество 25.12.2020 12:50 Новости компаний
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25.12.2020 12:50 Новости компаний


Южане перед Новым годом потратили на закупку игристых вин, в том числе шампанского, более 10 млн рублей – на две трети меньше, чем за первые три недели декабря прошлого года. При этом общий оборот российских алкомаркетов в декабре вырос на 64%, а количество транзакций в них увеличилось в полтора раза. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», свидетельствуют результаты исследования, проведенного эквайринговым бизнесом ВТБ вместе с оператором фискальных данных «Первый ОФД» (входит в Группу ВТБ). 
В целом за 2020 год, по данным «Первого ОФД», потребление шампанского в России сократилось на 10%. Кроме января 2020 года, когда траты населения на игристые вина выросли на четверть год к году, практически все месяцы демонстрировали спад. Снижение было особенно заметным во время «периода самоизоляции» в марте-апреле (-15% год к году) и ближе к концу года, когда россияне обычно начинают закупаться шампанским к праздничному столу.
Так, в ноябре продажи игристых напитков снизились на 25% год к году, а за первые три недели декабря - уже на 38% (количество транзакций при этом сократилось на 60%). Наименее заметно в декабре снизили потребление шампанского в Центральном федеральном округе – на 27% к прошлому году, а сильнее всех – на 78% - на Северном Кавказе.
Между тем, по данным эквайрингового бизнеса ВТБ, в целом обороты российских алкомаркетов выросли в декабре на 64% год к году, а количество транзакций увеличилось почти в 1,5 раза. Наиболее заметно – более чем вдвое – выросли продажи алкоголя в туристических регионах – в Краснодарском крае (+225% год к году) и Ленинградской области (+123%), а также в Мурманской и Ростовской областях и в Хабаровском крае. Московские алкомаркеты за три недели декабря вдвое увеличили оборот к прошлому году.
«В течение всего нынешнего года продажи шампанского в нашей стране падали. В декабре эта тенденция только усилилась. Пока сложно сделать окончательный вывод – отложили ли граждане покупку традиционно новогоднего напитка на последнюю неделю декабря или же решили отказаться от него в пользу более крепкого спиртного, чтобы попрощаться с 2020 годом», - отмечает Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга ВТБ.
Траты россиян на продукты к новогоднему столу сохранились на уровне прошлого года и составили, по данным эквайрингового бизнеса ВТБ, 27 млрд рублей, в том числе за предыдущую неделю – почти 10 млрд рублей. При этом количество транзакций в декабре в этом сегменте выросло год к году на 20%.


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