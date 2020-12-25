Сбербанк находится рядом. Всегда





Конец декабря – отличный повод для подведения итогов и анализа проделанной работы. О том, какие проекты были реализованы в уходящем году в ходе пресс-брифинга рассказал управляющий Волгоградским отделением Сбербанка Евгений Воеводин.

Пандемия стала тяжелым испытанием для всех, в том числе и для банковского сектора.

«Самым важным было организовать работу так, чтобы клиенты чувствовали себя защищенными, используя все возможности цифрового мира», - говорит Евгений Воеводин. - Мы работали в штатном режиме, и речь идет не только о финансовых услугах. Например, сервис СберЗдоровье открыл бесплатную горячую линию по вопросам коронавируса. За время работы на нее обратилось более 400 тысяч человек, консультации проводили 400 врачей, прошедших дополнительное обучение. Специалисты СберЗдоровья также отвечали на вопросы о том, каким образом можно сдать анализ на наличие вируса, что делать, если результат теста оказался положительным и как должна проходить самоизоляция».

В столь непростой ситуации Сбер активно заниматься проектами, в которых искусственный интеллект решает социальные задачи.

«Мы разработали модель распознавания КТ-снимков для выявления COVID-19 и сейчас бесплатно поставляем ее в десятки российских больниц. Весной этого года в медицинских учреждениях Волгограда успешно был реализован проект по тестированию системы по голосовому заполнению медицинских документов, разработанной группой компаний ЦРТ, входящей в экосистему Сбера. Была отмечена высокая точность распознавания речи, качество и скорость ввода данных при формировании протоколов исследований. В планах внедрение технологии и в другие учреждения здравоохранения Волгоградской области, которая позволяет сократить время ввода медпротоколов на 46%. А это в свою очередь высвобождает время лечащего врача для оказания медицинской помощи пациенту», - рассказал журналистам Евгений Воеводин.

Плодотворным стало сотрудничество в этом году с Клинической больницей скорой медицинской помощи №7. Совместно с дочерней компанией СберЛизинг были заключены договоры на поставку 216 единиц медицинского оборудования: рентгеновские системы, эндоскопическое оборудование, ингаляционные аппараты, системы вентиляции легких и другое.

«Мы понимаем важность развития проектов в сфере здравоохранения региона. Мы уверены, что новое высокотехнологичное оборудование будет способствовать предоставлению современной и качественной медицинской помощи жителям Волгоградской области. Это второй масштабный медицинский проект в регионе с участием дочерней компании Сбербанка. Напомню, что в 2018 году СберЛизинг обеспечил поставку высокотехнологичной аппаратуры для Онкодиспансера, что позволило не только модернизировать учреждение, но и создать на его базе уникальный медицинский центр. Современное оборудование для лучевой терапии, предлучевой подготовки пациентов и радиохирургии уникально для всего Южного Федерального округа и пользуется спросом во всероссийском масштабе. Как банк мы продолжаем поддерживать социально-значимый объект федерального значения. В этом году очередным шагом в данном направлении стала выдача банковской гарантии на строительство Лечебно-консультационного центра в онкодиспансере. Новый объект, общей площадью 19,967 тыс. кв м, включен в программу федерального и регионального бюджета «Борьба с онкологическими заболеваниями». Окончание строительства запланировано на декабрь 2022 года», - отметил Евгений Воеводин.

Жители региона продолжают активно пользоваться мобильным приложением Сбербанк Онлайн. Он вошёл в тройку лучших по ежемесячной аудитории в России и признан победителем главной номинации премии Go Banking — «Лучший мобильный банк». В четвертом квартале этого года у его пользователей появилась возможность оформления индивидуальной выписки по операциям дебетовой и кредитной карт, используя фильтры данных и приобретать полис инвестиционного страхования жизни.

В этом году в Волгоградском регионе также были популярны услуги других сервисов экосистемы Сбера: Delivery Club, Работа.ру, СберМобайл, СберМаркет, ДомКлик, Ситимобил, 2ГИС и т.д.



