Экономика

Сбербанк находится рядом. Всегда

Экономика 25.12.2020 09:29 Новости компаний
0
25.12.2020 09:29 Новости компаний


Конец декабря – отличный повод для подведения итогов и анализа проделанной работы. О том, какие проекты были реализованы в уходящем году в ходе пресс-брифинга рассказал управляющий Волгоградским отделением Сбербанка Евгений Воеводин. 
Пандемия стала тяжелым испытанием для всех, в том числе и для банковского сектора.
«Самым важным было организовать работу так, чтобы клиенты чувствовали себя защищенными, используя все возможности цифрового мира», - говорит Евгений Воеводин. - Мы работали в штатном режиме, и речь идет не только о финансовых услугах. Например, сервис СберЗдоровье открыл бесплатную горячую линию по вопросам коронавируса. За время работы на нее обратилось более 400 тысяч человек, консультации проводили 400 врачей, прошедших дополнительное обучение. Специалисты СберЗдоровья также отвечали на вопросы о том, каким образом можно сдать анализ на наличие вируса, что делать, если результат теста оказался положительным и как должна проходить самоизоляция».
В столь непростой ситуации Сбер активно заниматься проектами, в которых искусственный интеллект решает социальные задачи. 
«Мы разработали модель распознавания КТ-снимков для выявления COVID-19 и сейчас бесплатно поставляем ее в десятки российских больниц. Весной этого года в медицинских учреждениях Волгограда успешно был реализован проект по тестированию системы по голосовому заполнению медицинских документов, разработанной группой компаний ЦРТ, входящей в экосистему Сбера. Была отмечена высокая точность распознавания речи, качество и скорость ввода данных при формировании протоколов исследований. В планах внедрение технологии и в другие учреждения здравоохранения Волгоградской области, которая позволяет сократить время ввода медпротоколов на 46%. А это в свою очередь высвобождает время лечащего врача для оказания медицинской помощи пациенту», - рассказал журналистам Евгений Воеводин.
Плодотворным стало сотрудничество в этом году с Клинической больницей скорой медицинской помощи №7. Совместно с дочерней компанией СберЛизинг были заключены договоры на поставку 216 единиц медицинского оборудования: рентгеновские системы, эндоскопическое оборудование, ингаляционные аппараты, системы вентиляции легких и другое.
«Мы понимаем важность развития проектов в сфере здравоохранения региона. Мы уверены, что новое высокотехнологичное оборудование будет способствовать предоставлению современной и качественной медицинской помощи жителям Волгоградской области. Это второй масштабный медицинский проект в регионе с участием дочерней компании Сбербанка. Напомню, что в 2018 году СберЛизинг обеспечил поставку высокотехнологичной аппаратуры для Онкодиспансера, что позволило не только модернизировать учреждение, но и создать на его базе уникальный медицинский центр. Современное оборудование для лучевой терапии, предлучевой подготовки пациентов и радиохирургии уникально для всего Южного Федерального округа и пользуется спросом во всероссийском масштабе. Как банк мы продолжаем поддерживать социально-значимый объект федерального значения. В этом году очередным шагом в данном направлении стала выдача банковской гарантии на строительство Лечебно-консультационного центра в онкодиспансере. Новый объект, общей площадью 19,967 тыс. кв м, включен в программу федерального и регионального бюджета «Борьба с онкологическими заболеваниями». Окончание строительства запланировано на декабрь 2022 года», - отметил Евгений Воеводин.
Жители региона продолжают активно пользоваться мобильным приложением Сбербанк Онлайн. Он вошёл в тройку лучших по ежемесячной аудитории в России и признан победителем главной номинации премии Go Banking — «Лучший мобильный банк». В четвертом квартале этого года у его пользователей появилась возможность оформления индивидуальной выписки по операциям дебетовой и кредитной карт, используя фильтры данных и приобретать полис инвестиционного страхования жизни. 
В этом году в Волгоградском регионе также были популярны услуги других сервисов экосистемы Сбера: Delivery Club, Работа.ру, СберМобайл, СберМаркет, ДомКлик, Ситимобил, 2ГИС и т.д. 

 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Экономика
25.12.2020 11:55
Экономика 25.12.2020 11:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2020 20:11
Экономика 24.12.2020 20:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2020 19:43
Экономика 24.12.2020 19:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2020 17:36
Экономика 24.12.2020 17:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2020 16:11
Экономика 24.12.2020 16:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2020 15:36
Экономика 24.12.2020 15:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2020 14:42
Экономика 24.12.2020 14:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2020 13:14
Экономика 24.12.2020 13:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2020 13:00
Экономика 24.12.2020 13:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2020 09:31
Экономика 24.12.2020 09:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2020 08:27
Экономика 24.12.2020 08:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.12.2020 20:36
Экономика 23.12.2020 20:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.12.2020 19:04
Экономика 23.12.2020 19:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.12.2020 18:19
Экономика 23.12.2020 18:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.12.2020 14:40
Экономика 23.12.2020 14:40
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:34
Он сказал – поехали!: открытие дороги имени Максима Загорулько в Волгограде сняли сверхуСмотреть фотографииCмотреть видео
12:31
Тревога усиливается: в Волгоградской области очередной рост заболеваемости COVID-19Смотреть фотографии
12:29
В ДТП с автобусом под Рязанью погибли трое жителей Волгоградской области и один иностранец (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:55
Сады Придонья подготовили подарки со смыслом от особых мастеровСмотреть фотографии
11:40
Вспышку чумы свиней ликвидируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:15
Волгоградцам предложили не выходить из дома в новогоднюю ночьСмотреть фотографии
11:01
Рулили под градусом: в Волгограде поймали пьяных таксистов (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:40
Волгоградская прокуратура проверит перевозчика после ДТП с автобусом под РязаньюСмотреть фотографии
09:46
Водитель перевернувшегося в Рязанской области «Волгоград-Москва» мог уснуть за рулемСмотреть фотографии
09:31
«Дистант сделал нас сильнее»: ректор медицинского университета об итогах уходящего годаСмотреть фотографии
09:29
Сбербанк находится рядом. ВсегдаСмотреть фотографии
08:59
«Двое детей в тяжелом состоянии»: в администрации Рязанской области рассказали о страшном ДТП с автобусом «Волгоград-Москва»Смотреть фотографии
08:41
В Рязанской области перевернулся автобус «Волгоград-Москва»: четверо погибших, 11 пострадавшихСмотреть фотографии
20:28
Вынесли 40 ведер: фекалиями затопило соседей легендарного Дома Павлова в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:13
Волгоградские поезда встают на московские рельсы: новое в расписанииСмотреть фотографии
19:43
Глава «Россетей» выделил основные итоги 2020 годаСмотреть фотографии
18:41
Силовики задержали главного по строительству чиновника ВолжскогоСмотреть фотографии
17:45
"Высота 102" помогла включить горячую воду в проблемной новостройке под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:36
Инвестиционные продукты компаний группы «Открытие» показали в 2020 году двузначную доходностьСмотреть фотографии
17:00
В Волгограде арестовали ликвидатора свалок в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
16:56
Ждали много лет: в Волгограде еще несколько разваливающихся домов признали аварийнымиСмотреть фотографии
16:45
Вскрыта афера при строительстве детсада по нацпроекту в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:11
Сбер стал лауреатом программы «Развитие регионов. Лучшее для России» в шести номинацияхСмотреть фотографии
16:00
На глубине 6,5 метра волгоградские коммунальщики латают подземный водопроводСмотреть фотографии
15:36
Министерство экономического развития РФ защитит инвестиции «ЕвроХима»Смотреть фотографии
14:47
Есть заказ: в Волгоградской области спустя 10 лет возобновляют движение поезда до УрюпинскаСмотреть фотографии
14:42
ВТБ развивает сотрудничество с ГК АгросемцентрСмотреть фотографии
14:21
В Волгограде техникум и академия незаконно зарабатывали на студентахСмотреть фотографии
14:03
Первая электричка на Эльтон отправится из Волгограда в начале 2021 годаСмотреть фотографии
13:14
УК «Открытие» и МПО ПАО «НК «Роснефть» подписали меморандум о сотрудничествеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 