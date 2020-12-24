Общество 24.12.2020 16:56
0
24.12.2020 16:56
В инспекции госжилнадзора Волгоградской области по результатам обследования межведомственной комиссии аварийными признали еще несколько домов, расположенных в поселке 4-ый участок Краснооктябрьского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, сносу подлежат дома №1,5 и 8. В результате проведенных инженерных изысканий было выявлено наличие многочисленных трещин, повреждений конструктивных элементов этих старых строений, возведенных сразу после войны на голой земле, без фундамента. Чиновники, наконец, признали, что проживание в этих домах создает непосредственную угрозу жизни и здоровью проживающих в них граждан.
Между тем, журналисты ИА «Высота 102» неоднократно сообщали о проблемах, с которыми столкнулись жители разваливающихся домов 4-ого участка. Люди вынуждены были жить в постоянном стрессе и ожидании беды – того и гляди, рухнет стена или потолок. В квартирах проваливались полы, увеличивались трещины с каждым годом на несущих стенах, из-за неработающей вентиляции пышным цветом расцветали плесень и грибок, а из-под крыши вываливались кирпичи. При этом волгоградцы жаловались, что, несмотря на дряхлость и опасность этих домов, чиновники отказывались признавать их аварийными.
Реклама
"Высота 102" помогла включить горячую воду в проблемной новостройке под Волгоградом24.12.2020 17:45
Общество 24.12.2020 17:45
Есть заказ: в Волгоградской области спустя 10 лет возобновляют движение поезда до Урюпинска24.12.2020 14:47
Общество 24.12.2020 14:47
В Волгограде техникум и академия незаконно зарабатывали на студентах24.12.2020 14:21
Общество 24.12.2020 14:21
Первая электричка на Эльтон отправится из Волгограда в начале 2021 года24.12.2020 14:03
Общество 24.12.2020 14:03
Можно ли зарегистрировать права собственности квартиры онлайн 1?24.12.2020 13:02
Общество 24.12.2020 13:02
В Волгограде полицейский Дед Мороз сделал из 8-летнего Вани пожарного24.12.2020 12:54
Общество 24.12.2020 12:54
Стала известна дата прощания с настоятелем Казанского собора в Волгограде24.12.2020 10:26
Общество 24.12.2020 10:26
Волгоградские поезда встают на московские рельсы: новое в расписании24.12.2020 08:39
Общество 24.12.2020 08:39
Стало известно, сколько медиков скончались от коронавируса в Волгоградской области23.12.2020 20:47
Общество 23.12.2020 20:47
Инициаторы перехода региона на московское время теперь займутся волгоградским здравоохранением23.12.2020 19:26
Общество 23.12.2020 19:26
Прокуратура требует от властей решить водный вопрос отдаленных поселков Волгограда23.12.2020 18:38
Общество 23.12.2020 18:38
Что за пытка?: в Волгограде жители частного сектора три дня живут без воды23.12.2020 16:32
Общество 23.12.2020 16:32
С сентября почти 10 тысяч студентов получили кредит на образование в Сбере23.12.2020 15:00
Общество 23.12.2020 15:00
Настоятель Казанского собора в Волгограде скончался от коронавируса23.12.2020 11:20
Общество 23.12.2020 11:20
"Когда же это кончится?": в Волгограде коммунальщики доводят жителей до отчаяния22.12.2020 20:31
Общество 22.12.2020 20:31
Реклама