Общество

Волгоградские поезда встают на московские рельсы: новое в расписании

Общество 24.12.2020 08:39
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24.12.2020 08:39


Все поезда дальнего следования в Волгоградской области будут отправляться и прибывать по московскому времени. Эти изменения, пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, начнут действовать с двух часов ночи 27 декабря, когда регион перейдет в московскую часовую зону.  
Также для удобства волгоградцев и жителей области расписание движения пригородных поездов откорректировано с учетом перевода стрелок по новому региональному времени. Расписание будет составлено таким образом, чтобы пассажиры не испытывали неудобств, обусловленных переходом в новую часовую зону, заверили в компании.
В настоящее время актуальная информация о расписании поездов дальнего следования и пригородного сообщения транслируется на железнодорожных вокзалах, а также в пригородных поездах. Никаких дополнительных изменений в расписании, связанных с изменением часовой зоны, не будет.
В пресс-службе обратили внимание пассажиров, оформивших проездные документы с маршрутом поездки от Волгограда и станций Волгоградской области до 15:00 23 декабря на то обстоятельство, что в их билетах указано местное время прибытия и отправления поездов (UTC+4) и просят  их прибывать на посадку на поезд заблаговременно (на час раньше времени, указанного в билете). 
Актуальное время отправления поезда можно узнать на нашем сайте или по бесплатному телефону Единого информационно-справочного центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00.
В переходный период будет организована четкая работа и обеспечен беспрепятственный пропуск пассажирских и грузовых поездов по междорожным и межгосударственным стыковым пунктам. Пассажирские и грузовые поезда, которые окажутся в пути следования в момент перевода часовой стрелки, будут пропускаться по особому графику. Все остановки при этом сохраняются, уточнили в пресс-службе.

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