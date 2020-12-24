Волгоградские поезда встают на московские рельсы: новое в расписании

Общество 24.12.2020 08:39
0
24.12.2020 08:39
Все поезда дальнего следования в Волгоградской области будут отправляться и прибывать по московскому времени. Эти изменения, пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, начнут действовать с двух часов ночи 27 декабря, когда регион перейдет в московскую часовую зону.
Также для удобства волгоградцев и жителей области расписание движения пригородных поездов откорректировано с учетом перевода стрелок по новому региональному времени. Расписание будет составлено таким образом, чтобы пассажиры не испытывали неудобств, обусловленных переходом в новую часовую зону, заверили в компании.
В настоящее время актуальная информация о расписании поездов дальнего следования и пригородного сообщения транслируется на железнодорожных вокзалах, а также в пригородных поездах. Никаких дополнительных изменений в расписании, связанных с изменением часовой зоны, не будет.
В пресс-службе обратили внимание пассажиров, оформивших проездные документы с маршрутом поездки от Волгограда и станций Волгоградской области до 15:00 23 декабря на то обстоятельство, что в их билетах указано местное время прибытия и отправления поездов (UTC+4) и просят их прибывать на посадку на поезд заблаговременно (на час раньше времени, указанного в билете).
Актуальное время отправления поезда можно узнать на нашем сайте или по бесплатному телефону Единого информационно-справочного центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00.
В переходный период будет организована четкая работа и обеспечен беспрепятственный пропуск пассажирских и грузовых поездов по междорожным и межгосударственным стыковым пунктам. Пассажирские и грузовые поезда, которые окажутся в пути следования в момент перевода часовой стрелки, будут пропускаться по особому графику. Все остановки при этом сохраняются, уточнили в пресс-службе.
Реклама
Опыт и новые знания: слушатели инновационных программ в ВолГУ повышают квалификацию в рамках федерального проекта24.12.2020 11:03
Общество 24.12.2020 11:03
Стала известна дата прощания с настоятелем Казанского собора в Волгограде24.12.2020 10:26
Общество 24.12.2020 10:26
Стало известно, сколько медиков скончались от коронавируса в Волгоградской области23.12.2020 20:47
Общество 23.12.2020 20:47
Инициаторы перехода региона на московское время теперь займутся волгоградским здравоохранением23.12.2020 19:26
Общество 23.12.2020 19:26
Прокуратура требует от властей решить водный вопрос отдаленных поселков Волгограда23.12.2020 18:38
Общество 23.12.2020 18:38
Ресторан, бассейны и гостевые дома "Соснового бора" в Волгограде приговорили к сносу23.12.2020 18:19
Общество 23.12.2020 18:19
В Волгоградской области снова подорожали растительное масло, яйца и мука23.12.2020 17:22
Общество 23.12.2020 17:22
Что за пытка?: в Волгограде жители частного сектора три дня живут без воды23.12.2020 16:32
Общество 23.12.2020 16:32
С сентября почти 10 тысяч студентов получили кредит на образование в Сбере23.12.2020 15:00
Общество 23.12.2020 15:00
Настоятель Казанского собора в Волгограде скончался от коронавируса23.12.2020 11:20
Общество 23.12.2020 11:20
«Отец провел 12 часов под ледяным дождем»: жуткая история последнего дня жизни пациента ковидной больницы в Волгограде23.12.2020 07:23
Общество 23.12.2020 07:23
"Когда же это кончится?": в Волгограде коммунальщики доводят жителей до отчаяния22.12.2020 20:31
Общество 22.12.2020 20:31
В ВолГУ завершаются инновационные программы дополнительного образования22.12.2020 18:51
Общество 22.12.2020 18:51
Главный фонтан Волгограда впервые наряжают в фееричный костюм22.12.2020 18:07
Общество 22.12.2020 18:07
Под Волгоградом новостройку почти на 100 квартир оставили без горячей воды22.12.2020 15:26
Общество 22.12.2020 15:26
Реклама