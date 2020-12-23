



Третьи сутки нет воды в поселке 2-ой километр в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" жители, подача ресурса прекратилась в понедельник, 21 декабря, после обеда. С тех пор воды нет. "Мы звонили в "Концессию водоснабжения", в администрацию - все глухо. Что за пытка такая? Как нам жить без воды? Нам говорят, идите к соседям. А к каким соседям, если и у них воды нет?", - возмущаются жители улицы Белостокская.





По их словам, нет воды на улицах Силикатная, Колодезная, Курская, Васильковская и других. Целый квартал, по словам жителей, обесточен. Причина, как удалось неофициально узнать жителям, в многочисленных порывах на водоводе, которые концессионеры не успевают устранять.

В ООО "Концессии водоснабжения" сообщили, что воду отключили из-за аварии на водоводе диаметром 100 мм. Место течи обнаружено у дома №31 по улице Качинцев. На месте работает аварийная бригада. До конца текущего дня порыв обещают устранить.



