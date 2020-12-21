Декан Волгоградского технического университета умер от коронавируса

Общество 21.12.2020 21:07
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21.12.2020 21:07
Скончался декан Кировского вечернего факультета Волгоградского технического университета Сергей Михайлович Леденев. Как сообщили ИА «Высота 102» в вузе, Сергею Михайловичу было 57 лет.
Сергей Михайлович возглавлял Кировский филиал на протяжении 19 лет. "Сегодня на факультете обучается около 500 студентов, которые с благодарностью и уважением вспоминают Сергея Михайловича за его чуткое и справедливое к ним отношение. Высочайшая работоспособность и профессионализм, человечность, порядочность, единство слова и дела снискали ему уважение и дружбу преподавателей и сотрудников, авторитет у руководства университета. Сергея Михайловича отличало большое трудолюбие и пытливый ум исследователя: на его имя зарегистрировано 27 патентов в сфере химической технологии и полимерных материалов, множество других научных публикаций", - говорится в некрологе.
Коллектив университета выражают соболезнование семье Сергея Михайловича Леденева. По сведениям информагентства, Сергей Михайлович болел коронавирусом.
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