Декан Волгоградского технического университета умер от коронавируса





Скончался декан Кировского вечернего факультета Волгоградского технического университета Сергей Михайлович Леденев. Как сообщили ИА «Высота 102» в вузе, Сергею Михайловичу было 57 лет.

Сергей Михайлович возглавлял Кировский филиал на протяжении 19 лет. "Сегодня на факультете обучается около 500 студентов, которые с благодарностью и уважением вспоминают Сергея Михайловича за его чуткое и справедливое к ним отношение. Высочайшая работоспособность и профессионализм, человечность, порядочность, единство слова и дела снискали ему уважение и дружбу преподавателей и сотрудников, авторитет у руководства университета. Сергея Михайловича отличало большое трудолюбие и пытливый ум исследователя: на его имя зарегистрировано 27 патентов в сфере химической технологии и полимерных материалов, множество других научных публикаций", - говорится в некрологе.

Коллектив университета выражают соболезнование семье Сергея Михайловича Леденева. По сведениям информагентства, Сергей Михайлович болел коронавирусом.







