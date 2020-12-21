Стало известно, какие подарки волгоградцы найдут под новогодней елкой

Телеком 21.12.2020 15:12
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21.12.2020 15:12
МТС Банк проанализировал предпочтения волгоградцев в период предновогодних покупок. Анализ собственных данных в первой половине декабря 2019 и 2020 годов показал, что товары для дома и одежда − самые вероятные новогодние подарки.
Грядущий Новый год может стать одним из самых домашних и семейных праздников: из-за пандемии коронавируса закрыто или ограничено большинство традиционных для россиян туристических новогодних направлений, а в ряде регионов России не будут работать развлекательные заведения, кафе и рестораны.
Аналитики МТС Банка выяснили, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба, какими подарками жители региона порадуют своих родных и близких, выделив пять категорий по наибольшему количеству продаж и предположив, что именно эти подарки можно будет найти под елкой в новогоднюю ночь.
Что может лежать под елкой: ТОП-5 подарков1
1. Товары для дома – вероятность 31%2. Здесь можно найти множество полезных подарков, начиная от посуды и постельного белья, заканчивая стильными предметами интерьера. Причем они могут быть новогодней тематики. Средний чек – 1110 рублей.
2. Одежда и аксессуары –28%. Сертификаты магазинов одежды или косметики – традиционно самые простые подарки, которые востребованы в любой ситуации. И, конечно, надо сделать подарок себе, чтобы встретить Новый год в чем-то новом. Средний чек в этой категории – 2300 рублей.
3. Косметика – 15%. Один из самых желанных подарков для прекрасного пола, а мужчинам подойдет туалетная вода, главное, точно знать вкус или обойтись подарочным сертификатом. Средний чек – 1460 рублей.
4. Лотерейный билет – 14%. Новогодняя ночь – ночь волшебства и чудес, выигрыш в лотерею – это ли не чудо? Средний чек – 820 рублей.
5. Смартфоны, гаджеты и аксессуары – 12%. Сложно представить себе жизнь без смартфона. В современных реалиях – это максимально полезный подарок. Средний чек – 6210 рублей.
Средняя стоимость новогоднего подарка – 2380 рублей.
Самый большой рост в первой половине декабря 2020 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года показали транзакции по покупке лотерейных билетов (+ 2,1 раза) и товаров для дома(+43%).
Женщины и мужчины тратят примерно одинаково на покупку подарков в предновогодний период. Из общего количества расходов в рассматриваемых категориях 53% приходится на мужчин. Мужчины безоговорочные лидеры при покупке лотерейных билетов – 86% транзакций в этой категории, а женщины при покупке косметики – 83%.
Примечательно, что в первой половине декабря 2020 года количество транзакций на благотворительность выросло на 38% по сравнению с прошлым годом, а средняя сумма пожертвования уменьшилась на 13%.
Методология исследования
Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Волгоградской области. Учитывались платежные операции с 1 по 15 декабря 2019-2020 годов.
1 По абсолютному количеству совершенных транзакций
2 За 100% принято количество совершенных транзакций по пяти рассматриваемым категориям.
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