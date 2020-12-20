Сотрудники УФСБ по Волгоградской области тихо отмечают профессиональный праздник

Общество 20.12.2020 11:26
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20.12.2020 11:26
Сегодня День работника органов безопасности. Волгоградские сотрудники ФСБ по традиции отмечают профессиональный праздник без шума и огласки, вспоминая погибших товарищей и поздравляя ветеранов службы. Как сообщает ИА "Высота 102", у культового памятника Чекистам в Ворошиловском районе Волгограда ранним утром появился свежий венок от регионального УФСБ.
В задачи ФСБ, в том числе, входит контрразведка, защита государственной границы, обеспечение информационной безопасности, борьба с терроризмом и особо опасными преступниками, нарушающими интересы государства.
Декрет об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) при СНК РСФСР был принят в 1917 году. Первым руководителем службы стал Феликс Дзержинский. Именно ему приписывают слова о том, что чекистом может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками. Со времени создания силовая структура сменила несколько названий - ГПУ, НКВД, КГБ, ФСБ.
20 декабря 1995 года указом президента в стране был установлен профессиональный праздник сотрудников спецслужб.
С 2008 года руководителем Федеральной службы безопасности России является генерал армии Александр Бортников.
В Волгоградской области региональное управление ФСБ, расположенное в известном всем горожанам "желтом доме" на улице Краснознаменской, с декабря 2019 года возглавляет генерал-лейтенант Игорь Голдобин.
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