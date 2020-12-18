Общество

Дети из Волгоградской области получат почти 1 миллиард рублей к новому году после пресс-конференции Путина

Общество 18.12.2020 13:06
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18.12.2020 13:06


В Волгоградской области выплаты получат более 193 тысяч детей. На  эти цели запланировано направить порядка 970 миллионов  рублей. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в отделении Пенсионного фонда по Волгоградской области. В соответствии с Указом президента Пенсионный фонд России беззаявительно перечислит единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно, которая составит 5 тысяч  рублей на каждого ребенка в семье.
Заявление понадобится только в том случае, если ребенок в семье появился после 1 июля либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, которые предоставляются  Пенсионным фондом в течение года. В этом случае родителям необходимо указать в заявлении реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. На это есть больше трех месяцев – соответствующие заявления принимаются до 1 апреля. Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет, пояснили в отделении Пенсионного фонда. 
Напомним, о  новых выплатах семьям, где воспитываются дети до 7 лет, заявил накануне на большой пресс-конференции Владимир Путин. «В этом году, к сожалению, отменены массовые мероприятия связанные с детскими елками. А праздник все же необычный, он связан с ожиданиями, с надеждами на будущее. Поэтому я перед тем, как сюда прийти, посоветовался с правительством, с администрацией президента. И мы договорились о том, что мы сделаем нашим детям подарок: всем семьям, где есть дети до 7 лет, выплатим по 5 тысяч рублей на каждого ребенка», - сказал глава государства. 

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