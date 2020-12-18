Долги жителей перед скандальной УК продаются с молотка в Волгоградской области





Продается задолженность перед управляющей компанией жителей 269 многоквартирных домов во втором по величине городе Волгоградской области - Волжском. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на документы, на продажу выставлена дебиторская задолженность ООО "УК "Спутник" на сумму более 32,8 миллиона рублей. Это долги населения по оплате жилищно-коммунальных услуг. Начальная цена лота указана в размере 500 тысяч рублей. Отмечается, что продажа задолженности населения осуществляется на закрытых торгах в форме аукциона с предоставлением открытых предложений о цене имущества. Участники - ограниченный круг лиц, установленный п.18 с. 155 ЖК РФ. В этой статье отмечается, что УК, ТСЖ либо жилищный кооператив, ресурсоснабжающая организация, региональный оператор по обращению с ТКО не имеют права уступать право требования по возврату просроченной задолженности третьим лицам, в том числе кредитным организациям или лицам, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц.

Решение и порядок продажи дебиторской задолженности УК "Спутник" приняли на собрании кредиторы управляющей компании. Решение о признании ООО "УК "Спутник" (ИНН 3435117088) банкротом и введении конкурсного производства сроком на 6 месяцев было принято арбитражным судом Волгоградской области 1 июля текущего года. В реестр требований были включены требования пяти кредиторов и уполномоченного органа на общую сумму более 105 миллионов рублей. Установлено, что за УК "Спутник" не числится никаких транспортных средств, а материальные запасы оцениваются в 34 тысячи рублей.

Отметим, что управляющая компания "Спутник" засветилась в криминальном скандале, связанном с хищением денег, поступивших в качестве оплаты за коммуналку от населения. В апреле текущего года прокуратура Волгоградской области заявила о передаче в суд уголовного дела о присвоении свыше 42 миллионов рублей, перечисленных в качестве оплаты за электроэнергию. Обвиняемым является руководитель УК "Спутник" и "Первая жилищная компания" Гасан Оруджов. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.





По версии следствия, обвиняемый в период с 30.03.2017 по 01.08.2018 годы присвоил порядка 34 млн рублей, перечисленных жильцами ряда многоквартирных домов г.Волжского в качестве оплаты за электрическую энергию. Аналогичным образом с 01.04.2017 по 30.06.2018 фигурант уголовного дела как руководитель еще одной управляющей организации присвоил свыше 8 млн рублей, поступивших от населения в виде оплаты за электроэнергию. Вину он не признает.

"Высота 102" ране сообщала, что в лидеры должников среди эксплуатационных организаций региона "ПАО "Волгоградэнергосбыт" включал "Спутник" еще в начале прошлого года. Однако задолженность так и не была погашена. В результате поставщик ресурса вынужден был перевести жителей домов, которые обслуживает, в частности, УК "Спутник", на прямые договоры.

В инспекции госжилнадзора Волгоградской области сообщили, что УК "Спутник" в уходящем году была лишена лицензии, тем самым лишилась права работать на рынке оказания коммунальных услуг населению.



