В центре Волгограда ликвидирована авария на магистральном водопроводе





В Центральном районе Волгограда ликвидирован порыв на магистральном водопроводе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ООО «Концессии водоснабжения», потребителей не отключали от ресурса благодаря переходу на резервную схему.

Авария на водопроводе диаметром 1000 мм, расположенном на улице Голубинской, произошло сегодня ночью. В настоящий момент ресурс поступает в полном объеме.

Магистральный трубопровод обеспечивает водоснабжением большой массив потребителей Ворошиловского района. Во время проведения ремонтных работ подача холодной воды некоторым потребителям временно осуществлялась на пониженном давлении.



