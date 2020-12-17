В центре Волгограда ликвидирована авария на магистральном водопроводе

Общество 17.12.2020 17:01
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17.12.2020 17:01
В Центральном районе Волгограда ликвидирован порыв на магистральном водопроводе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ООО «Концессии водоснабжения», потребителей не отключали от ресурса благодаря переходу на резервную схему.
Авария на водопроводе диаметром 1000 мм, расположенном на улице Голубинской, произошло сегодня ночью. В настоящий момент ресурс поступает в полном объеме.
Магистральный трубопровод обеспечивает водоснабжением большой массив потребителей Ворошиловского района. Во время проведения ремонтных работ подача холодной воды некоторым потребителям временно осуществлялась на пониженном давлении.
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