«Моробусы счастья» будут курсировать в Волжском

Общество 15.12.2020 17:46
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15.12.2020 17:46
На основных городских автобусных маршрутах в Волжском с 16 декабря будут курсировать "Моробусы счастья". Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации города, всего в Волжском будут работать 8 таких автобусов на маршрутах № 14 и № 2у. Оформление машин выполнено в яркой цветовой гамме с использованием белого, синего, красного и зеленого цветов. На бортах автобусов будут изображены елочные ветви с игрушками, зимний орнамент со снежинками, хлопушки, а также поздравительные надписи: "Волжане! С Новым годом и Рождеством!", "Успехов и здоровья в 2021 году!", "Следующая остановка – Счастье". Организаторы планируют подобным образом оформить и некоторые автобусные остановки.
Генеральный директор МУП "Волжская автоколонна 1732" Олег Скрябин сообщил, что салоны волжских автобусов украсят мишурой и новогодней символикой, чтобы создать праздничную атмосферу. В новогоднюю ночь волжан ожидает сюрприз от автоколонны – некоторые водители переоденутся в костюмы Дедов Морозов, а кондукторы – в Снегурочек.
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