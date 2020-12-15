На замке: пограничники Волгоградской области и Казахстана провели совместную спецоперацию

Общество 15.12.2020 16:48
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15.12.2020 16:48
Завершен очередной этап совместной пограничной операции "Солидарность – 2019-2021", направленной на обеспечение соблюдения физическими и юридическими лицами режима государственных границ, пограничного режима и режима в пунктах пропуска через государственные границы государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону, по итогам проведенной операции волгоградские пограничники совместно с казахстанскими коллегами, представителями полиции, администраций районов и сельских поселений приграничья, членами добровольных народных дружин проверили около 20 населенных пунктов и более 20 дворовых хозяйств.
"На участке российско-казахстанской границы в рамках сотрудничества с зарубежными партнерами был проведен комплекс мероприятий, направленных на профилактику и противодействие проявлениям международного терроризма, сепаратизма и экстремизма, деятельности организованной трансграничной преступности, а также на пресечение незаконного перемещения через границу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, наркотиков и их прекурсоров, товаров народного потребления и нелегальной миграции.
В целях контроля за законностью пребывания граждан в пограничной зоне было выставлено около 50 контрольных постов, которыми проверено почти 1000 транспортных средств и 1500 лиц.
Наиболее распространенными на участке Управления стали административные правонарушения, предусмотренные ст. 18.1 КоАП РФ
"Нарушение режима Государственной границы Российской Федерации» и ст. 18.2 КоАП РФ «Нарушение пограничного режима в пограничной зоне".
Например, в ходе этапа пограничной операции был выявлен гражданин одной из стран Центральной Азии, нарушивший порядок следования от государственной границы Российской Федерации до пункта пропуска, тем самым совершивший административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 18.1 КоАП РФ. Гражданин следовал на своем автомобиле Toyota Land Cruiser из Республики Казахстан в Российскую Федерацию. В процессе следования, не желая предоставить свой автомобиль для осмотра при прохождении пограничного контроля, он принял решение остановиться и оставить транспортное средство недалеко от двустороннего автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Вишневка, планируя добраться до него в пешем порядке. Такие действия являются нарушением режима государственной границы Российской Федерации. Об этом информирует предупредительный знак, установленный на участке дороги от государственной границы до пункта пропуска. В результате, мужчина привлечен к административной ответственности.
При подведении итогов второго этапа совместной пограничной операции "Солидарность – 2019-2021" было подчеркнуто, что его цели
достигнуты, а положительные результаты дали возможность укрепить практическое сотрудничество сторон по обеспечению стабильности на государственной границе и совершенствованию форм и способов взаимодействия российских и казахстанских пограничников", - рассказали в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Волгоградской области.
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