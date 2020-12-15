Общество

На замке: пограничники Волгоградской области и Казахстана провели совместную спецоперацию

Общество 15.12.2020 16:48
0
15.12.2020 16:48


Завершен очередной этап совместной пограничной операции "Солидарность – 2019-2021", направленной на обеспечение соблюдения физическими и юридическими лицами режима государственных границ, пограничного режима и режима в пунктах пропуска через государственные границы государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону, по итогам проведенной операции волгоградские пограничники совместно с казахстанскими коллегами, представителями полиции, администраций районов и сельских поселений приграничья, членами добровольных народных дружин проверили около 20 населенных пунктов и более 20 дворовых хозяйств.

"На участке российско-казахстанской границы в рамках сотрудничества с зарубежными партнерами был проведен комплекс мероприятий, направленных на профилактику и противодействие проявлениям международного терроризма, сепаратизма и экстремизма, деятельности организованной трансграничной преступности, а также на пресечение незаконного перемещения через границу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, наркотиков и их прекурсоров, товаров народного потребления и нелегальной миграции.
В целях контроля за законностью пребывания граждан в пограничной зоне было выставлено около 50 контрольных постов, которыми проверено почти 1000 транспортных средств и 1500 лиц.  
Наиболее распространенными на участке Управления стали административные правонарушения, предусмотренные ст. 18.1 КоАП РФ
"Нарушение режима Государственной границы Российской Федерации» и ст. 18.2 КоАП РФ «Нарушение пограничного режима в пограничной зоне".
Например, в ходе этапа пограничной операции был выявлен гражданин одной из стран Центральной Азии, нарушивший порядок следования от государственной границы Российской Федерации до пункта пропуска, тем самым совершивший административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 18.1 КоАП РФ. Гражданин следовал на своем автомобиле Toyota Land Cruiser из Республики Казахстан в Российскую Федерацию. В процессе следования, не желая предоставить свой автомобиль для осмотра при прохождении пограничного контроля, он принял решение остановиться и оставить транспортное средство недалеко от двустороннего автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Вишневка, планируя добраться до него в пешем порядке. Такие действия являются нарушением режима государственной границы Российской Федерации. Об этом информирует предупредительный знак, установленный на участке дороги от государственной границы до пункта пропуска. В результате, мужчина привлечен к административной ответственности.

При подведении итогов второго этапа совместной пограничной операции "Солидарность – 2019-2021" было подчеркнуто, что его цели
достигнуты, а положительные результаты дали возможность укрепить практическое сотрудничество сторон по обеспечению стабильности на государственной границе и совершенствованию форм и способов взаимодействия российских и казахстанских пограничников", - рассказали в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Волгоградской области.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Общество
15.12.2020 20:20
Общество 15.12.2020 20:20
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2020 17:46
Общество 15.12.2020 17:46
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2020 15:24
Общество 15.12.2020 15:24
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2020 15:19
Общество 15.12.2020 15:19
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2020 14:47
Общество 15.12.2020 14:47
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2020 13:03
Общество 15.12.2020 13:03
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2020 12:01
Общество 15.12.2020 12:01
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2020 11:09
Общество 15.12.2020 11:09
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.12.2020 10:23
Общество 15.12.2020 10:23
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2020 08:34
Общество 15.12.2020 08:34
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2020 08:32
Общество 15.12.2020 08:32
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2020 20:27
Общество 14.12.2020 20:27
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2020 18:53
Общество 14.12.2020 18:53
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2020 18:44
Общество 14.12.2020 18:44
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2020 17:18
Общество 14.12.2020 17:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:20
Утренники, фуд-корты и кино: оперштаб в Волгограде – о новогодних развлеченияхСмотреть фотографии
17:57
В Волгограде присяжные не нашли оправданий для обвиняемого в убийстве тещи из-за квартирыСмотреть фотографии
17:46
«Моробусы счастья» будут курсировать в ВолжскомСмотреть фотографии
16:48
На замке: пограничники Волгоградской области и Казахстана провели совместную спецоперациюСмотреть фотографии
16:19
Под Волгоградом «игра в шашечки» закончилась жестким ДТП для иномаркиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:12
Рыбак из Урюпинска за вылов 123 карасей едва не стал уголовникомСмотреть фотографии
15:24
Обстановка стабильно напряженная: волгоградский губернатор высказался об ограничениях в праздникиСмотреть фотографии
15:19
"85 метров боли": известный музыкант проникся атмосферой Мамаева кургана в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:58
В Волгограде еще одного автоподставщика осудили за дерзкие аферы с ОСАГОСмотреть фотографии
14:48
Михаил Задорнов: ВВП России по итогам 2020 года упадет в полтора-два раза меньше, чем в Европе и СШАСмотреть фотографии
14:47
Смертельная работа: волгоградец заразился коронавирусом от коллеги и умерСмотреть фотографии
13:03
Волгоградских водителей предупредили о грядущей опасности на дорогахСмотреть фотографии
12:57
ПСБ провел онлайн-форум финансовой грамотности «Просто Капитал» более чем для 400 тыс. слушателейСмотреть фотографии
12:57
Захотел большой, но чистой любви: в Волгограде моториста развели на чувства и деньгиСмотреть фотографии
12:42
Ковид проявляет агрессию: в Волгоградской области вирус убил шесть человекСмотреть фотографии
12:11
Четверть платежей в 2020 году волгоградцы совершают при помощи смартфоновСмотреть фотографии
12:11
Группу рецидивистов повязали в Волгограде за кражи с промышленных предприятийСмотреть фотографии
12:01
В Волгограде откроют 25 ледовых катков: адреса и часы работыСмотреть фотографии
11:53
Клиентка автосервиса в Волгограде после ремонта не досчиталась дорогой детали в своем автоСмотреть фотографии
11:38
Волгоградца осудили за удары монтировкой и прыжки на чужой машинеСмотреть фотографии
11:09
С заботой о близких: волгоградцы могут оградить пожилых родителей от хлопот по уплате энергосчетовСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде наезд машины на пенсионерку с тростью сняли камерыСмотреть фотографииCмотреть видео
10:40
В Волжском задержали скрывшегося после наезда на школьника водителяСмотреть фотографии
10:23
Французские парки и японский водоем: волгоградские архитекторы показали будущее Комсомольского садаСмотреть фотографии
08:51
Волгоградская область получит федеральные деньги на укрепление продовольственной безопасностиСмотреть фотографии
08:34
Дорожники приготовились к снежному бурану в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:32
Волгоградка требует с мэрии компенсацию за перелом руки на аварийной лестницеСмотреть фотографии
20:27
Горячую воду вернули в дома волгоградцев после коммунальной аварииСмотреть фотографии
19:17
В Московской области поймали подозреваемого в страшном убийстве в Волгограде 25 лет назадСмотреть фотографииCмотреть видео
18:53
От Спартановки до «Юбилейного»: адреса и приметы новогодних елок в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 