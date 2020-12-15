Под Волгоградом «игра в шашечки» закончилась жестким ДТП для иномарки











Езда между рядами на скорости привела к серьезному ДТП сегодня на въезде в Краснослободск. Как сообщает ИА «Высота 102», момент ДТП попал на камеру регистратора автолюбителя, проезжавшего по мосту через Волгу. На кадрах видно, как «Hyundai Solaris» «играет в шашечки», лавируя из одной полосы в другую между другими машинами. После резкого перестроения из правого ряда в левый перед носом другого авто водитель «Solaris» теряет управление - легковушка начинает вилять и в итоге вылетает на встречку, где задним бампером сталкивается с фурой. Далее иномарка рикошетом отскакивает и впечатывается в отбойник.

Видео: пользователь vk.com Юрий Юрьевич.