На помощь волгоградским терапевтам приходят таксисты





Акцию по доставке врачей к пациентам поддерживает все больше участников. Как сообщает ИА «Высота 102», так, Mail.ru Group и Сбер запускают на базе сервиса такси Ситимобил единую службу бесплатного такси для врачей в Волгограде и ещё 11 российских городов. На это выделят 145 миллионов рублей — расходы компании разделят поровну. Довозить медиков к пациентам на дом будут водители партнеров Ситимобила.

Для организации такси для медицинских работников в Волгограде Ситимобил подключит автомобили партнеров. Они будут бесплатно, быстро и с соблюдением необходимых мер безопасности довозить врачей на прием — в том числе к пациентам с коронавирусом, которые находятся на домашнем лечении.

145 млн рублей пойдут на оплату поездок водителям и компенсацию в случае болезни, а также на средства защиты от распространения инфекции. Все авто оборудуют защитной перегородкой между пассажиром и водителем и будут регулярно дезинфицировать. Такси из этого парка не будут обслуживать других пассажиров — они будут возить только медиков.

К проекту подключатся водители партнеров Ситимобила, которые захотят в нем участвовать. Их обеспечат медицинскими масками, перчатками и антисептиками. Также водителей поддержат в случае заболевания или вынужденного карантина: для этого компании выделили специальный фонд.

Специальные автопарки появятся в 12 городах: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе, Омске, Казани, Ростове-на-Дону, Ярославле, Саратове, Ульяновске, Челябинске, Красноярске и Волгограде. Обслуживать перевозки медицинских работников будут от 30 до 150 машин в каждом городе. Программа бесплатного такси для врачей будет действовать с 21 декабря до 31 января 2021 года.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что компания ПАО «Волгоградэнергосбыт» поддержала инициативу губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова по обеспечению медиков транспортом. Предприятие направило в поддержку врачам, которые ездят на вызовы к пациентам, два автомобиля с водителями. Экипажи уже обслуживают поликлинику №28 Дзержинского района Волгограда.



















