Общество 13.12.2020 15:56
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13.12.2020 15:56
С 06.00 утра 14 декабря до конца дня будет приостановлена подача горячего водоснабжения части абонентов Дзержинского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ООО "Концессии водоснабжения", ремонтные бригады приступают к основному этапу восстановительных работ на канализационном коллекторе, где ранее произошло технологическое нарушение. Без коммунального ре5сурса временно окажутся, в том числе, жители Семи ветров и Жилгородка.
Магистральный трубопровод обеспечивает водоотведение большого количества потребителей. Коллектор диаметром 1200 мм залегает на глубине более 7 метров, что осложнило проведение работ и потребовало разработки дополнительного технического решения. Чтобы не отключать водоснабжение потребителей полностью, прежде всего вокруг поврежденного участка концессии возвели обводную систему, перенаправив сюда значительную часть стоков. Теперь коммунальщикам предстоит соорудить внешний саркофаг, герметизирующий поврежденный отрезок сети. Для этого требуется снизить нагрузку на коллектор. Чтобы минимизировать неудобства для потребителей, принято решение сохранить холодное водоснабжение, но временно приостановить горячее. При этом отключение произойдет не в выходной день, а в понедельник, когда большая часть потребителей будет отсутствовать дома.
Бригады и специальная техника трудятся на месте без перерыва и продолжат работать до полного устранения технологического нарушения.
Напомним, авария на канализационном коллекторе в Дзержинском районе произошла 10 декабря.
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