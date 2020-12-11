В Волгограде подвели итоги «охоты» на водителей и пешеходов





Полицейские поймали 62 водителя-нарушителя и оштрафовали троих пешеходов, которые переходили дорогу в неположенных местах. Как сообщает ИА "Высота 102", такие данные озвучили сегодня полицейские по итогам прошедшего в Волгограде рейда.

Больше всего - 37 водителей попались за управление автомобилем с тонированными стеклами. За темные стекла авто предусмотрен штраф в 500 рублей, а при повторной нарушении - административный арест до 15 суток. Задержаны двое пьяных водителей и 6 автомобилистов, которые не смогли предоставить полицейским полис ОСАГО. Еще 6 водителей накажут за то, что не пропустили пешеходов. Административная ответственность грозит 3 водителям за перевозку детей без специальных удерживающих кресел. Неплательщики штрафов попались в ходе рейда всего три раза.



