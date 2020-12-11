Как в Америке: Волгоград погружается в новогоднее сияние

Общество 11.12.2020 09:24
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11.12.2020 09:24
Волгоградский завод декора приступил к исполнению заказа муниципалитета на изготовление светодиодных фигур для праздничного оформления города. Новогоднее настроение для волгоградцев будет создавать особая композиция из нескольких изделий, сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волгограда.
На разделительной полосе пр. маршала Жукова муниципалитет установит светодиодного Деда Мороза с оленем в упряжке и лесных обитателей: белых медведей, белку, зайчиху с зайчатами, снеговиков-музыкантов, волка, лису и ворону. Также на разделительной полосе специалисты расставят фигуры в форме подарки и ёлочные игрушки как символы Нового года.
Все украшения формируются из современных прочных материалов. Простые геометричные фигуры, такие, как подарки и новогодние шары, компания выполняет из поликомпозита. Это инновационный армированный материал, который используется при постройке яхт и сборке спортивных автомобилей. Он не подвержен коррозии и воздействию солнца, поэтому изделия из него могут использоваться на протяжении многих лет. Это соответствует новому подходу, реализуемому властями города в последние годы – предметы новогоднего декора должны быть рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию. Многолетнюю службу предусматривают и более сложные конструкции, которые волгоградское предприятие сделает из оцинкованного металла. Создавая фигуры в виде животных, художники стремятся сохранить пластику их живых прототипов. Особое плетение не только создаёт презентабельный вид изделий, но и защищает их от вандализма, добавляя им прочности.
Компания-изготовитель специализируется на создании декора с 2011 года и имеет собственную базу в Красноармейском районе. Для преображения Волгограда организация трудится не впервые – в прошлом году в её цеху были отлиты уже полюбившиеся горожанам светодиодные часы для украшения бульварной зоны на пересечении пр. им. Ленина и ул. Комсомольской, подарки для декорирования площадки у памятника основателям Царицына и трёхметровые одуванчики у больницы № 7 в Советском районе. Последние так органично вписались в убранство сквера, что после зимних праздников остались здесь на «постоянное место жительства». Работы волгоградской компании также можно встретить в 20 городах по всей России и даже за границей, в том числе в Америке, Германии и Эстонии.
Праздничные украшения муниципалитет устанавливает во всех районах города. Вскоре на главной городской набережной засияет туннель, входящий в состав светодиодной надписи 2021. По-новогоднему украсят реконструированный в этом году фонтан «Искусство». В Красноармейском районе установят новые световые фигуры «Королевская карета», «Световой конь», «Звёзды» и другие. В сквере микрорайона Тулака появятся фигурки снеговика и Чеширского кота. На ул. Даугавской можно будет сфотографироваться с инсталляциями в виде снеговика, оленя, подарка и игрушечных шаров. Разнообразные украшения разместят в Ворошиловском районе. Среди них Баба Яга, сани, Снегурочка и Дед Мороз, а также светодиодный фонтан на пл. Советской. На общественных пространствах северных районов также появятся новогодние арт-объекты и инсталляции.
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