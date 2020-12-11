Общество

Как в Америке: Волгоград погружается в новогоднее сияние

Общество 11.12.2020 09:24
0
11.12.2020 09:24


Волгоградский завод декора приступил к исполнению заказа муниципалитета на изготовление светодиодных фигур для праздничного оформления города. Новогоднее настроение для волгоградцев будет создавать особая композиция из нескольких изделий, сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волгограда. 
На разделительной полосе пр. маршала  Жукова муниципалитет установит светодиодного  Деда Мороза с оленем в упряжке и лесных обитателей: белых медведей, белку, зайчиху с зайчатами, снеговиков-музыкантов, волка, лису и ворону. Также на разделительной полосе  специалисты расставят фигуры в форме подарки и ёлочные игрушки как символы Нового года. 
Все украшения формируются из современных прочных материалов. Простые геометричные фигуры, такие, как подарки и новогодние шары, компания выполняет из поликомпозита. Это инновационный армированный материал, который используется при постройке яхт и сборке спортивных автомобилей. Он не подвержен коррозии и воздействию солнца, поэтому изделия из него могут использоваться на протяжении многих лет. Это соответствует новому подходу, реализуемому властями города в  последние годы – предметы новогоднего декора должны быть рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию. Многолетнюю службу предусматривают и более сложные конструкции, которые волгоградское предприятие сделает из оцинкованного металла. Создавая фигуры в виде животных, художники стремятся сохранить пластику их живых прототипов. Особое плетение не только создаёт презентабельный вид изделий, но и защищает их от вандализма, добавляя им прочности. 
Компания-изготовитель специализируется на создании декора с 2011 года и имеет собственную базу в Красноармейском районе. Для преображения Волгограда организация трудится не впервые – в прошлом году в её цеху были отлиты уже полюбившиеся горожанам светодиодные часы для украшения бульварной зоны на пересечении пр. им. Ленина и ул. Комсомольской, подарки для декорирования площадки у памятника основателям Царицына и трёхметровые одуванчики у больницы № 7 в Советском районе. Последние так органично вписались в убранство сквера, что после зимних праздников остались здесь на «постоянное место жительства». Работы волгоградской компании также можно встретить в 20 городах по всей России и даже за границей, в том числе в Америке, Германии и Эстонии. 
Праздничные украшения муниципалитет устанавливает во всех районах города. Вскоре на главной городской набережной засияет туннель, входящий в состав светодиодной надписи 2021. По-новогоднему украсят реконструированный в этом году фонтан «Искусство».  В Красноармейском районе установят новые световые фигуры «Королевская карета», «Световой конь», «Звёзды» и другие. В сквере микрорайона Тулака появятся фигурки снеговика и Чеширского кота. На ул. Даугавской можно будет сфотографироваться с инсталляциями в виде снеговика, оленя, подарка и игрушечных шаров. Разнообразные украшения разместят в Ворошиловском районе. Среди них Баба Яга, сани, Снегурочка и Дед Мороз, а также светодиодный фонтан на пл. Советской. На общественных пространствах северных районов также появятся новогодние арт-объекты и инсталляции. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Общество
11.12.2020 12:26
Общество 11.12.2020 12:26
Комментарии

0
Далее
Общество
11.12.2020 11:03
Общество 11.12.2020 11:03
Комментарии

0
Далее
Общество
11.12.2020 10:28
Общество 11.12.2020 10:28
Комментарии

0
Далее
Общество
11.12.2020 10:24
Общество 11.12.2020 10:24
Комментарии

0
Далее
Общество
11.12.2020 08:46
Общество 11.12.2020 08:46
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2020 23:01
Общество 10.12.2020 23:01
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2020 21:10
Общество 10.12.2020 21:10
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2020 17:46
Общество 10.12.2020 17:46
Комментарии 0

0
Далее
Общество
10.12.2020 13:48
Общество 10.12.2020 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2020 12:55
Общество 10.12.2020 12:55
Комментарии 0

0
Далее
Общество
10.12.2020 12:55
Общество 10.12.2020 12:55
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2020 12:28
Общество 10.12.2020 12:28
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2020 11:39
Общество 10.12.2020 11:39
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2020 11:13
Общество 10.12.2020 11:13
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2020 10:06
Общество 10.12.2020 10:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:26
Нет просвета: в Волгоградской области новый рекорд по количеству заболевших коронавирусомСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде судят 61-го участника преступной группы железнодорожниковСмотреть фотографии
12:09
Приговор за смерть двоих осужденных на пожаре в больнице УФСИН вынесли в УрюпинскеСмотреть фотографии
11:03
УК по решению суда оплатит лечение сломанной руки пенсионерки из ВолгоградаСмотреть фотографии
10:47
Водитель погиб в съехавшей с дороги легковушке в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде «семерка» с девушкой за рулем протаранила столб и заборСмотреть фотографии
10:28
Новую партию гаражей сносят на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
10:24
Жители аварийных домов в Волгограде встретят Новый год в новых квартирахСмотреть фотографии
09:24
Как в Америке: Волгоград погружается в новогоднее сияниеСмотреть фотографии
09:17
Региональный оператор напоминает потребителям, как погасить долги без лишних тратСмотреть фотографии
08:46
В Волгоградской области количество умерших от коронавируса увеличилось в тридцать разСмотреть фотографии
23:01
Сторонники волгоградского времени начали электронную «атаку» на Совет ФедерацииСмотреть фотографии
21:10
В Волгоградской области примут закон против социальных иждивенцевСмотреть фотографии
20:11
Лес уходит: экологи запускают план спасения Волго-Ахтубинской поймы за 74 миллиардаСмотреть фотографии
18:52
В мобильном приложении банка «Открытие» для iOS клиентам стали доступны ПИФы УК «Открытие»Смотреть фотографии
17:34
В Волгоградской области забуксовало строительство мусороперерабатывающего комплексаСмотреть фотографии
16:45
Аварию на канализационном коллекторе устраняют в Дзержинском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
16:36
Куда приводит цифра: настоящее и будущее межличностных коммуникаций — аналитика от «Ростелекома»Смотреть фотографии
16:06
«Я привился»: масштабная вакцинация от COVID-19 началась в Волгограде после совещания с губернаторомСмотреть фотографии
15:26
Презентация нового альбома ЧАЙФ пройдет эксклюзивно на платформе МТС LiveСмотреть фотографии
15:05
Михаил Мишустин занялся ценами на подсолнечное маслоСмотреть фотографии
13:48
Волгоградский оперштаб разошелся с федеральным по количеству жертв коронавирусаСмотреть фотографии
13:43
ПСБ видит растущую потребность микробизнеса в высокотехнологичном онлайн-кредитованииСмотреть фотографии
12:55
Волгоградский алюминиевый завод закупил и передал безвозмездно 394 рециркулятора в детсады и школыСмотреть фотографии
12:55
В квартиру замерзающего инвалида в Волгограде вернули теплоСмотреть фотографии
12:28
В Волгоградской области заболели коронавирусом 258 человек и 6 умерлиСмотреть фотографии
12:28
В Волгограде замерзающим жильцам «дома с лебедями» не понравилась игра в пинг-понг с чиновникамиСмотреть фотографии
12:03
«Пятёрочка» поддержала врачей двух больниц ВолгоградаСмотреть фотографии
11:58
Жительница Волгограда получила грант в 100 000 рублей на открытие собственного бизнесаСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде скоропостижно скончался молодой кардиолог из врачебной династииСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 