Банк «Открытие» добавил карты Visa в Кошелёк Pay

Экономика 09.12.2020 13:18
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09.12.2020 13:18
Банк «Открытие» расширил возможности сервиса бесконтактной оплаты Кошелёк Pay. Теперь в приложение «Кошелёк» для оплаты смартфоном можно также загрузить карты международной платежной системы Visa, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Кошелёк Pay доступен на устройствах с операционной системой Android (версии 5.0 и выше) и Huawei / Honor с технологией NFC. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо скачать приложение «Кошелёк» из официального магазина производителя смартфона или мобильной ОС (Google Play Market, Huawei App Gallery), установить его и активировать в нем свои платежные карты.
«Кошелёк Pay – одно из самых удобных приложений для ежедневных покупок. В него можно добавить не только банковские карты, но и дисконтные карты магазинов. Таким образом, для того, чтобы расплатиться за свои покупки и получить скидку (либо накопить баллы), достаточно иметь при себе только свой смартфон. Уверен, что наши клиенты с картами Visa по достоинству оценят удобство «Кошелька» и он будет пользоваться большой популярностью», - прокомментировал Дмитрий Бочеров, начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие».
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