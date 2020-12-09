Экономика

Банк «Открытие» добавил карты Visa в Кошелёк Pay

Экономика 09.12.2020 13:18
0
09.12.2020 13:18


Банк «Открытие» расширил возможности сервиса бесконтактной оплаты Кошелёк Pay. Теперь в приложение «Кошелёк» для оплаты смартфоном можно также загрузить карты международной платежной системы Visa, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Кошелёк Pay доступен на устройствах с операционной системой Android (версии 5.0 и выше) и  Huawei / Honor  с технологией NFC. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо скачать приложение «Кошелёк» из официального магазина производителя смартфона или мобильной ОС (Google Play Market, Huawei App Gallery), установить его и активировать в нем свои платежные карты.
«Кошелёк Pay – одно из самых удобных приложений для ежедневных покупок. В него можно добавить не только банковские карты, но и дисконтные карты магазинов. Таким образом, для того, чтобы расплатиться за свои покупки и получить скидку (либо накопить баллы), достаточно иметь при себе только свой смартфон. Уверен, что наши клиенты с картами Visa по достоинству оценят удобство «Кошелька» и он будет пользоваться большой популярностью», - прокомментировал Дмитрий Бочеров, начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие».

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Экономика
09.12.2020 16:44
Экономика 09.12.2020 16:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.12.2020 10:58
Экономика 09.12.2020 10:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.12.2020 09:30
Экономика 09.12.2020 09:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.12.2020 14:36
Экономика 08.12.2020 14:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.12.2020 14:28
Экономика 08.12.2020 14:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.12.2020 12:53
Экономика 08.12.2020 12:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.12.2020 09:18
Экономика 08.12.2020 09:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.12.2020 17:02
Экономика 07.12.2020 17:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.12.2020 15:41
Экономика 07.12.2020 15:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.12.2020 11:54
Экономика 07.12.2020 11:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.12.2020 08:27
Экономика 07.12.2020 08:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.12.2020 16:52
Экономика 04.12.2020 16:52
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.12.2020 16:50
Экономика 04.12.2020 16:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.12.2020 15:00
Экономика 04.12.2020 15:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.12.2020 14:31
Экономика 04.12.2020 14:31
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:31
Федеральный бюджет оплатит почти половину ремонта бывшего кинотеатра «Победа» в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:00
За кровавую бойню в такси волгоградец получил 8,5 лет колонииСмотреть фотографии
16:44
Банк «Открытие» провел бизнес-шоу для российских предпринимателейСмотреть фотографии
16:33
В Волгограде разыскиваемого за разбой подростка выдали родственникиСмотреть фотографии
16:15
В Волгограде замерзающим жильцам «дома с лебедями» не понравилась игра в пинг-понг с чиновникамиСмотреть фотографии
15:11
Госдума приняла в окончательном чтении закон о переходе Волгоградской области на московское времяСмотреть фотографииCмотреть видео
14:35
Елка с Аллеи Героев в Волгограде «переехала» в Александровский садСмотреть фотографии
14:23
Мошенник просил у волгоградской фирмы 6 миллионов за «скидку» по налогамСмотреть фотографии
13:41
В Волгограде нашли замену уехавшему в Коми полковникуСмотреть фотографии
13:18
Банк «Открытие» добавил карты Visa в Кошелёк PayСмотреть фотографии
13:06
В Волгоградской области – рекордное количество заражений коронавирусомСмотреть фотографии
12:47
В Волгограде поставщик питания исключил версию заболевания школьников из-за некачественной едыСмотреть фотографии
12:35
В Волгограде осудили мстительного поджигателяСмотреть фотографии
11:57
«Лежит и замерзает»: семья волгоградцев требует тепла для инвалида первой группыСмотреть фотографии
11:40
Полиция не нашла следов атак вандалов у храма Александра Невского в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:22
Ударивший волгоградского полицейского Левон Оганесян попросился на свободу с больничной койкиСмотреть фотографии
11:16
Волгоградским вкусным брендам не досталось медалей на конкурсе МинсельхозаСмотреть фотографии
10:58
ТОП блинных, хинкальных и шашлычных ВолгоградаСмотреть фотографии
10:40
Опубликовано видео смертельной аварии у стадиона «Волгоград Арена»Смотреть фотографииCмотреть видео
10:23
Шесть человек пострадали в ДТП на трассе Волгоград-МоскваСмотреть фотографии
09:57
Сотрудник Росрыболовства попался на взятке в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:30
Крупнейших должников по зиме считаютСмотреть фотографии
09:00
В Волгограде снесут городок из шиномонтажекСмотреть фотографии
22:32
Страшная авария у «Волгоград Арены»: в расплющенном авто погиб водительСмотреть фотографии
20:49
«Я еще живой…»: в Волгоградской области СК проводит проверку по факту загадочной смерти бывшего спецназовцаСмотреть фотографии
17:54
«Ростелеком-ЦОД» открывает в Санкт-Петербурге дата-центр на 800 стоекСмотреть фотографии
17:40
В волгоградском облкомздраве объяснили, почему заболели привитые от коронавирусаСмотреть фотографии
17:01
В Волгограде собачники полаялись в суде из-за сучки Маши и кобеля БалуСмотреть фотографии
16:19
Госдума одобрила перевод стрелок в Волгоградской области с 27 декабряСмотреть фотографииCмотреть видео
16:00
В стиле 90-х: молодые разбойники учинили беспредел с кастетом в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 