Полиция не нашла следов атак вандалов у храма Александра Невского в Волгограде (ВИДЕО)

Расследования 09.12.2020 11:40
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09.12.2020 11:40
Уличную библиотеку в саду у храма Александра Невского повредили не вандалы. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информацию ГУ МВД России по Волгоградской области, проверка, которая осуществлялась по заявлению директора МБУ "Волгоградзеленхоз" о повреждении имущества неизвестными лицами показала, что стеклянная дверь уличной библиотеки распахнулась и разбилась в результате порыва ветра. Умышленных действий каких-либо лиц не установлено. Полицейские осмотрели место происшествия, установили и опросили посетителей, которые находились в саду в момент повреждения двери, изучили записи с камер видеонаблюдения.
Напомним, что разбитую дверь уличной библиотеки коммунальщики обнаружили в минувшие выходные. Тогда сообщалось, что это могли сделать вандалы. Сотрудники МБУ "Волгоградзеленхоз" заявляли, что готовят заявление в правоохранительные органы.
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