Полиция не нашла следов атак вандалов у храма Александра Невского в Волгограде (ВИДЕО)











Уличную библиотеку в саду у храма Александра Невского повредили не вандалы. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информацию ГУ МВД России по Волгоградской области, проверка, которая осуществлялась по заявлению директора МБУ "Волгоградзеленхоз" о повреждении имущества неизвестными лицами показала, что стеклянная дверь уличной библиотеки распахнулась и разбилась в результате порыва ветра. Умышленных действий каких-либо лиц не установлено. Полицейские осмотрели место происшествия, установили и опросили посетителей, которые находились в саду в момент повреждения двери, изучили записи с камер видеонаблюдения.

Напомним, что разбитую дверь уличной библиотеки коммунальщики обнаружили в минувшие выходные. Тогда сообщалось, что это могли сделать вандалы. Сотрудники МБУ "Волгоградзеленхоз" заявляли, что готовят заявление в правоохранительные органы.



