«Ростелеком-ЦОД» открывает в Санкт-Петербурге дата-центр на 800 стоек

«Черная пятница» прошла мимо Волгограда03.12.2020 15:20
«Ростелеком» запускает услугу «Конструктор рекламы» для пользователей интерактивного телевидения03.12.2020 11:55
«Ростелеком» в Волгограде: сервис как ответ конкуренции02.12.2020 18:10
Музыкальный weekend: «Ростелеком» в Волгограде организовал интерактивное онлайн-шоу02.12.2020 14:49
Волгоградских школьников приглашают на образовательную эко-программу по сохранению редких животных02.12.2020 12:31
МТС начинает тестировать в Волгограде интерактивное цифровое ТВ26.11.2020 14:53
В надежном месте: около 500 терабайт разместили южные компании в ЦОДах «Ростелекома»26.11.2020 11:41
Исследование МТС: волгоградцы стали больше сидеть в интернете25.11.2020 12:14
Скоростной интернет пришел в 54 населенных пункта Волгоградской области24.11.2020 11:32
В главных ролях — ваши домашние любимцы: конкурс от «Ростелекома»23.11.2020 12:27
Никаких больше магазинов: Волгоград обогнал по темпам роста онлайн-шопинга Краснодар и Ростов20.11.2020 09:58
Под надежной цифровой защитой: 26 тысяч волгоградцев выбрали антивирусы от «Ростелекома»19.11.2020 16:45
Цифровая помощь: «Ростелеком» создал систему централизованного цифрового распределения вызовов на номер 03 в Волгоградской области18.11.2020 13:39
«КиберДрайв»: «Ростелеком» на юге России проведет серию бесплатных обучающих мероприятий по информационной безопасности18.11.2020 12:17
Более 100 предприятий разных отраслей установили тепловизоры «Ростелекома»17.11.2020 11:51
«Ростелеком» установил комплексное решение бесконтактного измерения температуры тела с помощью тепловизионных камер видеонаблюдения (тепловизоров)более чем на сотне предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, здравоохранения, образования,ТЭК, АПК, в государственных учреждениях и предприятиях...