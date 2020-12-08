Общество

В Волгограде началась замена 21 км контактной сети скоростного трамвая

Общество 08.12.2020 10:19
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08.12.2020 10:19


Подрядная организация приступила к работам по замене 21 км контактной сети скоростного трамвая в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе городской администрации, в соответствии с проектом на участке от конечной станции "ВГТЗ" в Тракторозаводском районе до ул. им. Землянского в Центральном районе будут установлены 284 новые опоры для размещения проводов. 
Рабочим предстоит смонтировать свыше 50 новых опор на участке между станциями скоростного трамвая "ВГТЗ" и "Больница Ильича". В настоящее время подрядная организация завершает устройство котлованов под установку новых мачт для крепления проводов. Прямостоечные опоры, которые были установлены вдоль трамвайных путей более 30 лет назад, будут заменены на современные фланцевые, которые отличаются большей прочностью и удобством в обслуживании. Для разгрузки опор питающие кабели системы видеонаблюдения и волоконно-оптические линии связи, которые сейчас размещены непосредственно на кронштейнах, в дальнейшем будут убраны в кабельную канализацию вдоль путей под землей.
В рамках масштабной реконструкции линии скоростного трамвая также ведутся работы по замене трамвайного полотна. Сейчас они переместились на новый участок пути - от остановки "Хлебозавод" до остановки "Больница Ильича". Рабочие уже приступили к подготовке земляного полотна, где впоследствии на щебеночно-песчаный балласт будет уложена новая рельсошпальная решетка. В качестве разделительного слоя рабочие размещают специальный геотекстильный материал, который будет препятствовать перемешиванию материалов и отводить воду. Такая конструкция станет надежным основанием для будущего трамвайного пути, обеспечит его устойчивость во время эксплуатации, равномерно распределит нагрузку на полотно от трамвайных поездов.
Напомним, что реконструкция линии скоростного трамвая предусматривает полную замену рельсошпальной решетки протяженностью 21 км в однопутном исчислении от конечной станции "ВГТЗ" в Тракторозаводском районе до ул. им. Землянского в Центральном районе. Для обеспечения работы электротранспорта обновление проходит участками – в рамках первого этапа реконструируется линия от  станции "ВГТЗ" до станции "Стадион "Монолит". Сроки окончания первого этапа работ будут зависеть от погодных условий и ограничений, накладываемых противоэпидемиологическими мероприятиями. Плановая дата – первый квартал 2021 года.
В целом проект предусматривает, по сути, новое строительство путей с использованием бесшовной технологии укладки пути и применение шпал с современными скреплениями. Также будут модернизированы все расположенные на наземном участке линии переезды, свыше 21 км контактной сети, тяговые подстанции, остановочные пункты, а также реконструирована система водоотведения, в том числе насосное оборудование в транспортном тоннеле в Краснооктябрьском районе. Кроме того, для комфорта жителей близлежащих домов, предусматривается обустройство шумозащитного покрытия путей. После проведения работ по реконструкции пути мэрией запланирована закупка трамвайных вагонов. Это будут современные трехсекционные трамваи отечественного производства, отличающиеся более высокой скоростью и комфортом, пониженным уровнем шума. Отмечается, что после модернизации путей и обновления подвижного состава скорость движения скоростного трамвая в Волгограде увеличится на 20%.

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