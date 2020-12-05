Вспышку бешенства ликвидируют в Урюпинске





Ветеринары ликвидируют очаг бешенства животных в жилом массиве в Урюпинске. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ комитета ветеринарии Волгоградской области, на территории, определённой точными координатами северной широты и восточной долготы, поручено провести осмотр всех животных, ликвидировать больных и провести дезинфекцию. Необходимо уничтожить и все предметы, с которыми соприкасалось больное животное. Трупы больных собак и кошек, согласно приказу, должны быть сожжены. С населением ветеринарам предстоит провести разъяснительную работу об опасности бешенства.

Напомним, что в ноябре от этого заболевания скончалась 8-летняя девочка из Палласовского района . Ее укусила больная бешенством собака еще в августе, но родители не обращались к врачам, тогда вакцинация не была проведена. За это время смертельный вирус из-за отсутствия профилактических мер успел полностью поразить организм. В таких случаях спасти человека уже невозможно – лечения нет. Девочку доставили в больницу Волгограда, где она скончалась 30 ноября.

Всего в регионе за 10 месяцев текущего года было выявлено 27 больных бешенством животных, среди которых больше всего собак – 10 случаев.

Справка. Бешенство - природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание. Передается со слюной при укусе больным животным. Распространяясь по нервным путям, вирус достигает нервных клеток коры головного мозга и, поражая их, вызывает тяжелые нарушения, приводящие к смерти. Спасти жизнь может только немедленная вакцинация.



