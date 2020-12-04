Общество

Крупную партию обуви для Дагестана арестовали в Волгограде

Общество 04.12.2020 18:11
0
04.12.2020 18:11


Арест на 1408 пар обуви, которую перевозили из Москвы в Дагестан, наложен в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». По информации управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, на обувных товарах не было обязательной маркировки средствами идентификации в соответствии с постановлением Правительства РФ, вступившим в силу с 1 июля текущего года.
Проверка проводилась совместно с сотрудниками таможенной службы.
Отмечается, что в отношении перевозчика будет возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ. За указанное правонарушение предусмотрен штраф для граждан от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц – от 50 до 300 тысяч с конфискацией предметов административного правонарушения.
Размер штрафа определит суд.
Справка. Средство идентификации обувных товаров – код маркировки в виде штрихового кода. Он наносится на потребительскую упаковку, на товары, или на товарный ярлык обувных товаров в соответствии с требованиями национального стандарта Российской Федерации ГОСТ 0Р ИСО/МЭК 16022-2008 «Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Спецификация символики Data Matrix».
Проверить подлинность средств идентификации обувных товаров, а также проследить движение маркированных товаров на каждом этапе их оборота можно с помощью приложения «Честный знак», установив его на мобильное устройство.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Общество
04.12.2020 18:50
Общество 04.12.2020 18:50
Комментарии

0
Далее
Общество
04.12.2020 13:25
Общество 04.12.2020 13:25
Комментарии

0
Далее
Общество
04.12.2020 13:04
Общество 04.12.2020 13:04
Комментарии

0
Далее
Общество
04.12.2020 12:23
Общество 04.12.2020 12:23
Комментарии

0
Далее
Общество
04.12.2020 10:49
Общество 04.12.2020 10:49
Комментарии

0
Далее
Общество
04.12.2020 10:34
Общество 04.12.2020 10:34
Комментарии 0

0
Далее
Общество
04.12.2020 09:33
Общество 04.12.2020 09:33
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2020 21:22
Общество 03.12.2020 21:22
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2020 20:48
Общество 03.12.2020 20:48
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2020 20:08
Общество 03.12.2020 20:08
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.12.2020 19:47
Общество 03.12.2020 19:47
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2020 16:53
Общество 03.12.2020 16:53
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2020 16:25
Общество 03.12.2020 16:25
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2020 11:14
Общество 03.12.2020 11:14
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.12.2020 11:13
Общество 03.12.2020 11:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:50
Суд над бывшим мэром Волжского перенесли на 2021 годСмотреть фотографии
18:11
Крупную партию обуви для Дагестана арестовали в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:52
На содержание "подорожавшей" власти Волгоградской области в 2021 году потратят 5 млрд рублейСмотреть фотографии
16:50
Банк «Открытие» реализовал крупный проект благоустройства территории «нефтяной столицы» РоссииСмотреть фотографии
16:41
В Волгоградской области товарняк снес легковушкуСмотреть фотографии
16:01
В Волгограде экс-начальник линейного отделения полиции после задержания вышел на свободуСмотреть фотографии
14:37
Тело пропавшего школьника нашли в реке в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:31
Сады Придонья предлагают примерить новогодние маскиСмотреть фотографии
14:31
"Причем тут ФСБ?": опубликована запись рассуждений скандальной судьи из ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:26
Студент-португалец из-за «экстази» променял волгоградский вуз на колониюСмотреть фотографии
13:29
Лицей в Волгограде проверяют после сообщений о массовом отравлении детейСмотреть фотографии
13:25
Депутат Госдумы от Волгоградской области приготовил новогодний «сюрприз» противникам московского времениСмотреть фотографии
13:05
В Волгограде туристов-иностранцев задарят сувенирами с буквой "V" на 2 млн рублейСмотреть фотографии
13:04
В Урюпинске Волгоградской области губернатору показали "Казака с русалкой"Смотреть фотографии
12:23
В Волгограде закупают еще партию квартир для обитателей аварийных домовСмотреть фотографии
12:13
За первые дни зимы в Волгоградской области коронавирус забрал 17 жизнейСмотреть фотографии
11:59
Заключенный из Ростовской колонии с подельником наживались на обмане волгоградцев на сайте объявленийСмотреть фотографииCмотреть видео
11:56
Россельхозбанк поможет жителям и компаниям Волгоградской и Астраханской областей перейти на газомоторное топливоСмотреть фотографии
11:23
В Волгоградской области в ДТП с маршруткой и скорой пострадали три человекаСмотреть фотографии
10:54
Сопротивление бесполезно: "Цифровая экономика" охватит Волгоградскую областьСмотреть фотографии
10:49
Два 50-летних дома приговорили к сносу в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:39
В Волжском задержали скрывшегося после наезда на ребенка водителяСмотреть фотографии
10:34
Более 9 тысяч школьников Волгоградской области приняли участие в проекте «Билет в будущее» нацпроекта «Образование»Смотреть фотографии
09:55
В Волгоградской области следы пропавшего школьника привели к рекеСмотреть фотографии
09:33
В Волгограде из внутридворовой дороги сделали катокСмотреть фотографииCмотреть видео
09:25
Экс-начальник полиции в речпорту Волгограда задержан по делу о крушении катамаранаСмотреть фотографии
09:19
В сгоревшей квартире волгоградской пятиэтажки погиб пенсионерСмотреть фотографии
21:22
Клиническая смерть и кома: волгоградка с редкой болезнью просит дать ей шанс на жизньСмотреть фотографии
21:18
ВТБ: южане в 2020 году сократили траты на отдых за рубежом на 46%Смотреть фотографии
21:17
«Все свое возьму с собой»: в Волгограде на месте проданного колеса обозрения демонтируют плиткуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 