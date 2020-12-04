Крупную партию обуви для Дагестана арестовали в Волгограде

Общество 04.12.2020 18:11
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04.12.2020 18:11
Арест на 1408 пар обуви, которую перевозили из Москвы в Дагестан, наложен в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». По информации управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, на обувных товарах не было обязательной маркировки средствами идентификации в соответствии с постановлением Правительства РФ, вступившим в силу с 1 июля текущего года.
Проверка проводилась совместно с сотрудниками таможенной службы.
Отмечается, что в отношении перевозчика будет возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ. За указанное правонарушение предусмотрен штраф для граждан от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц – от 50 до 300 тысяч с конфискацией предметов административного правонарушения.
Размер штрафа определит суд.
Справка. Средство идентификации обувных товаров – код маркировки в виде штрихового кода. Он наносится на потребительскую упаковку, на товары, или на товарный ярлык обувных товаров в соответствии с требованиями национального стандарта Российской Федерации ГОСТ 0Р ИСО/МЭК 16022-2008 «Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Спецификация символики Data Matrix».
Проверить подлинность средств идентификации обувных товаров, а также проследить движение маркированных товаров на каждом этапе их оборота можно с помощью приложения «Честный знак», установив его на мобильное устройство.
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