



Следователи проводят проверку по факту загадочной смерти 28-летнего Александра Суханова, бывшего спецназовца и разведчика ГРУ. Семья Александра, потерявшая единственного сына, внука и племянника, до сих пор не может прийти в себя от обрушившегося горя. «Мало того, что мы осиротели, нашего Сашу и нас подозревают в ужасном. Но мы надеемся на справедливое расследование, чтобы виновные были наказаны», - говорят родные.

Как рассказала ИА «Высота 102» мама Александра Наталья Викторовна, Александр всегда был здоровым и крепким парнем. «Из армии, где он служил в 10-ой отдельной бригаде спецназначения ГРУ Минобороны РФ, он пришел в звании младшего сержанта, в голубом берете. Очень гордился, что проходил службу в таких войсках, - вспоминает женщина. – Начал потихоньку подрабатывать программистом… И тут вдруг в ночь с 3 на 4 ноября Саше стало плохо - открылась рвота. Рано утром вызвать скорую по 03 не удалось, только через 112 получилось. Первая скорая приехала между 9 и 10 часами утра. Осмотрев сына, врач определил – пищевое отравление, сказал, пить больше воды, выписал регидрон от рвоты. Но сыну стало хуже. Повторно скорая приехала 5 ноября. Сын уже обессилел и самостоятельно не мог подняться. Хотя все показатели были в норме - давление 120/80, температура 36,6. Он подтвердил ранее поставленный диагноз – пищевое отравление и предложил госпитализацию. Стал звонить, куда везти, но, как я поняла, ему отказали в госпитализации нашего сына, так как угрозы по показателям для жизни не нашли. Попросили сына, который был уже в полубессознательном состоянии, подписать отказ от госпитализации. Врач перед тем, как уехать, поставил капельницу внутривенно и укол цирукала сделала».

Однако в этот же день в 15-30 Александру стало совсем плохо – появились признаки помутнения сознания. «Саша закатывал глаза, стал бредить, потерял ориентацию. Примерно в 17-20 приехала уже другая скорая. Два врача осмотрели сына и сказали, что от него пахнет ацетоном, глюкометром замерили сахар – он показал 28,5 единиц. Сразу поставили капельницу внутривенно для разжижения крови, сын уже задыхался. Врачи сказали, что в больнице прокапают, снизят сахар, подержат в стационаре и отпустят домой, но возможно, потом будет жить на инсулине. Сахарного диабета до этого никогда у сына не было. Несли сына до скорой на руках и его отвезли в волгоградскую больницу №25. Сын вечером позвонил со своего телефона и сказал, что еще жив, ему плохо и он не знает, что с ним происходит. Это были его последние слова», - плачет его мама.





Утром в больнице родственникам сообщили, что сыну сделали КТ, его легкие поражены на 5% и его отвезли в ковидный госпиталь в Волжском на Пушкина, 45. «Врач ковидного госпиталя постоянно нам звонил и спрашивал, не наркоман ли наш сын, не состоял ли на учете в психдиспансере? Эти вопросы нас шокировали. Мы убеждали, что помутнение рассудка у него произошло во время госпитализации. Позже врач нам сказал, что надо купить лекарства от сахарного диабета. Под утро 7 ноября мы приехали к госпиталю на ул. Пушкина, 45 и передали лекарства. В приемном отделении врач возмущался, зачем его привезли, он ведь не ковидный. Мы попросили его отдать нам, на что нам ответили отказом – «если попал в ковидный госпиталь, обратной дороги нет», - вспоминает те ужасные дни Наталья Викторовна.

«Позднее мы встретились лично с лечащим врачом, он нам сказал, что для лечения сына нужен эндокринолог. Доктор сказал, что перевел Сашу к себе в реанимацию. Он сказал, что нашего сына привезли к ним с клеймом наркомана, которое ему поставили в больнице №25. Он даже звонил в медицину катастроф, потому что не знал, что с ним делать, так как он не ковидный. Этот врач потом сменился, пришел другой, сказал, какие лекарства нам еще надо купить. Мы все купили, передали. Вечером этот же врач сообщил, что переводит сына в больницу имени Фишера, так как там более оснащенное медучреждение и лечить сына надо от сахарного диабета», - рассказывает женщина.

Только к полудню 8 ноября родственники смогли дозвониться до реанимации. «Врач в грубой форме нам сказал, что сын не доживет до утра, что он отравлен, возможно, наркотиками. Я, конечно, возмутилась таким подозрением. Но услышала в ответ - сами разбирайтесь, что вы ему подсыпали», - говорит Наталья Викторовна.

Скончался Александр Суханов 9 ноября в 15-30 от интоксикации организма. «Нам не сообщили. Только 10-го утром мы сами дозвонились и узнали», - рыдает женщина.





По словам Натальи Викторовны, вскрытие ее сына проводили в морге в больничном комплексе Волжского. «Судмедэксперт нам сказал, что смерть моего сына – криминальная. И они передают материалы в следственный комитет. В заключении о смерти они написали: «Токсическое действие неуточненного вещества. Отравление и воздействие другими и неуточненными химическими и ядовитыми веществами с неопределенными намерениями в неуточненном месте. Нас в следственном комитете допрашивали несколько раз. Прямо спрашивали – наркоман наш сын или нет? Звучала версия об отравлении. Кто его мог отравить? Я, его мать? Мы хотим разобраться. Мой сын не был наркоманом, ничего не употреблял, и мы не травили нашего любимого Сашу», - говорит убитая горем мать. Родные считают, что у Александра был диабетический кетоацидоз, который случается из-за инсулиновой недостаточности. И уверены, что молодого человека можно было спасти, если бы ему поставили правильный диагноз и не отправили на погибель в ковидный госпиталь.

Родственники уже наняли адвоката, который будет помогать им в выяснении обстоятельств такой странной смерти Александра. Сейчас проходит еще одна судебно-медицинская посмертная экспертиза, которая должна внести ясность в эту трагическую историю.

«Саша никогда не пил, не курил, занимался волонтерством. После вскрытия судмедэксперт нам заявил, что все его органы были здоровыми. Тогда почему он умер? Почему его не спасли? Мы хотим это знать. Мы не хотим, чтобы нашего сына считали наркоманом и подозревали нас, что мы могли что-то ему сделать. Надеемся на справедливость», - говорит Наталья Викторовна.



