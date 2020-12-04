В Волгоградской области в ДТП с маршруткой и скорой пострадали три человека

Происшествия 04.12.2020 11:23
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04.12.2020 11:23
В Камышинском районе Волгоградской области столкнулись маршрутное такси и скорая помощь, трое человек пострадали. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось накануне в 13-00. 39-летний водитель, управляя автомашиной «ГАЗ-322132» (маршрутное такси), двигаясь по автодороге «Камышин - Петров Вал» со стороны г. Камышина, на 14 км. совершил столкновение с специализированной автомашиной «Луидор 2250ВО» (скорая помощь) под управлением 47-летнего водителя, который осуществлял поворот налево. В результате ДТП 17-летний пассажир автомашины «ГАЗ-322132», а также водитель неотложки и его 40-летняя пассажирка получили различные травмы.
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