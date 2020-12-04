Суд над бывшим мэром Волжского перенесли на 2021 год





Судебное заседание по уголовному делу экс-мэра Волжского Марины Афанасьевой, которое должно было состояться накануне в Быковском районном суде, вновь перенесено – теперь на 17 января 2021 года. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, на этот раз причиной переноса стала болезнь одного из адвокатов Марины Афанасьевой. Ранее судебное заседание было отложено из-за болезни судьи.

Напомним, 64-летняя Марина Афанасьева стала фигурантом уголовного дела после ДТП, в котором погибли две ее подруги. Трагедия произошла утром 23 октября прошлого года в Быковском районе на трассе «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград». Автомобиль "Фольксваген Тигуан", которым управляла бывшая чиновница, вылетел на встречную полосу и опрокинулся в кювет. От полученных травм скончались 66-летняя директор ресторана «Дубрава» Любовь Федорова и 64-летняя Елена Лавренова, работавшая уборщицей в управлении образования Волжского. Подруги ехали за грибами в Быковский район. Марина Афанасьева также получила травмы и была госпитализирована. Вину в содеянном Марина Афанасьева признала частично. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Подсудимой грозит до 7 лет лишения свободы.



