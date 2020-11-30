В ТРК Волгограда прикрыли игровую комнату под вывеской музея

Общество 30.11.2020 16:39
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30.11.2020 16:39
Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области наложен временный запрет на деятельность игровой комнаты – «Интерактивного музея «Легоза», расположенной в ТРК «Европа Сити Молл». Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, материалы о возбуждении административного дела в отношении ИП «Борейко Л.Л. переданы в суд.
Предприниматель, как считают в управлении, не имел заниматься деятельностью, связанной с работой детских игровых комнат в местах массового посещения граждан во время действия режима повышенной готовности в регионе. К тому же он не обеспечил выполнение санитарно-эпидемиологических требований, действующих в связи с распространением коронавируса. В ведомстве уверены, что под видом музея в ТРК работала игровая комната, в которой располагались столы с конструкторами, а на стене была прикреплена игровая дорога.
Однако предприниматель настаивает, что его предприятие является музеем. С этим не согласны в управлении Роспотребнадзора. В ходе проверки выяснилось, что после приостановки деятельности с конца марта по октябрь этого года предприниматель не уведомил ведомство о том, что работа «Интерактивного музея «Легоза» возобновилась. Кроме того, в комнате не измерялась температура посещающих это место детей, говорится в сообщении ведомства.
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