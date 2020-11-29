В Волгограде распродают конфискованное оружие





Пистолеты, ружья, карабины различного калибра и модификации распродают на торгах в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информационное сообщение о реализации имущества, обращенного в государственную собственность, на продажу выставлено 35 единиц гладкоствольного и нарезного оружия. Торги проводит уполномоченная организация, заключившая контракт с ТУ Росимущества в Волгоградской области.

В документах указано, что собственником выставляемого на реализацию имущества является Российская Федерация.

Отмечается, что все выставленное на продажу оружие было конфисковано на основании постановлений мировых судей в 2019-2020 гг. Покупателями конфиската могут быть российские юридические и физические лица, имеющие лицензии на приобретение оружия.



