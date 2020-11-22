На дороги Волгограда после снегопада высыпали 850 тонн песка и соли





Более 70 единиц спецтехники, включая 40 КДМ, работают сегодня в Волгограде для расчистки дорог от снега и наледи. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, ночью и рано утром на дороги и тротуары коммунальщики высыпали около 850 тонн песко-соляной смеси. На данный момент обработаны магистрали и дороги общегородского значения, сейчас бригады перешли к очистке второстепенных улиц.

Работы также ведутся и на пешеходных зонах, тротуарах, остановках общественного транспорта. За расчистку внутридворовых территорий ответственны управляющие компании. В случае некачественной уборки дворов горожанам следует обратиться в муниципальную жилищную инспекцию или районную администрацию.

Напомним, накануне в Волгограде был первый снегопад, который продолжался всю ночь. Сегодня в областном центре также ожидаются осадки, температура воздуха составит 0..-2º.



