На дороги Волгограда после снегопада высыпали 850 тонн песка и соли

Общество 22.11.2020 11:23
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22.11.2020 11:23
Более 70 единиц спецтехники, включая 40 КДМ, работают сегодня в Волгограде для расчистки дорог от снега и наледи. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, ночью и рано утром на дороги и тротуары коммунальщики высыпали около 850 тонн песко-соляной смеси. На данный момент обработаны магистрали и дороги общегородского значения, сейчас бригады перешли к очистке второстепенных улиц.
Работы также ведутся и на пешеходных зонах, тротуарах, остановках общественного транспорта. За расчистку внутридворовых территорий ответственны управляющие компании. В случае некачественной уборки дворов горожанам следует обратиться в муниципальную жилищную инспекцию или районную администрацию.
Напомним, накануне в Волгограде был первый снегопад, который продолжался всю ночь. Сегодня в областном центре также ожидаются осадки, температура воздуха составит 0..-2º.
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