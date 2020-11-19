Исследование: у волгоградцев выяснили предпочтения в еде





Россияне все более активно пользуются сервисами по доставке еды. И волгоградцы здесь не исключение. Чаще всего в городе заказывают бургеры, закуски из картофеля и супы. В приоритеты волгоградцев, по данным за июль-сентябрь, также попадают пицца, салаты, закуски из курицы, блины, десерты, роллы и суши, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследования аналитиков сервиса Яндекс.Еда.

Есть такие блюда, которые в Волгограде заказывают гораздо чаще, чем в среднем по стране: сильнее всего горожане выделяются пристрастием к блинам, хинкали и шашлыку.

В исследовании можно посмотреть на карту с блюдами, характерными для разных городов. В целом по России самые популярные блюда — это бургеры, закуски из картошки, супы, закуски из курицы и салаты. Внутри популярных категорий аналитики выделили блюда, которые берут чаще всего. Например, из салатов чаще всего заказывают «Цезарь», из супов — борщ. Куриные наггетсы берут чаще, чем крылья и стрипсы, картошку фри — чаще, чем по-деревенски. Самые популярные роллы — «Филадельфия», а пицца — «Пепперони».

Судя по графику числа заказов, по будням обедают обычно в 12–14 часов, ужинают — в 19–21. По выходным нет всплеска активности в обед, а вечерний пик не такой выраженный, как в будни.

По будням чаще заказывают куриную грудку, поке и котлеты. В выходные — пиццу, креветки в панировке и хачапури.

У каждого времени суток тоже есть свои особенности. Для утра (с 6 до 12 часов) характерно большое количество заказов каши, омлетов, яичниц и сырников: в это время их берут в 2–3 раза чаще среднего. С полудня до шести вечера — время куриной грудки, котлет и пельменей. С шести до полуночи особенно часто заказывают креветки в панировке, сырные палочки и хинкали.

Чтобы сравнить цены в городах-миллионерах, аналитики выбрали несколько популярных блюд — борщ, салат «Цезарь» с курицей, роллы «Филадельфия» и пиццу «Пепперони» — и определили их медианную стоимость в заказах.

Самые дорогие «Цезарь» и «Филадельфия» оказались в Москве — за них там платят 350 и 465 рублей соответственно. По цене на борщ столицу обошёл Санкт-Петербург (250 рублей против 220). По цене на «Пепперони» — Екатеринбург (520 рублей против 495).



