Чиновников в Волгоградской области обязали дать землю многодетным





В Котовском районе по иску прокуратуры суд обязал местную администрацию обеспечить многодетные семьи земельными участками. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, на 1 сентября 2020 года на учете в администрации городского поселения Котово состояло 33 многодетных семьи, имеющих право на получение земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства.

Однако в нарушение требований действующего законодательства многодетные семьи длительное время не обеспечиваются муниципалитетом земельными участками. По итогам проверки прокуратурой Котовского района в суд предъявлено исковое заявление о возложении обязанности на администрацию городского поселения Котово предусмотреть в бюджете денежные средства на формирование земельных участков для нужд многодетных семей. Решением Котовского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

По мере вступления судебного решения в законную силу его исполнение будет взято прокуратурой Котовского района на контроль, пояснили в надзорном органе.



