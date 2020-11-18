Чиновников в Волгоградской области обязали дать землю многодетным

Общество 18.11.2020 10:36
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18.11.2020 10:36
В Котовском районе по иску прокуратуры суд обязал местную администрацию обеспечить многодетные семьи земельными участками. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, на 1 сентября 2020 года на учете в администрации городского поселения Котово состояло 33 многодетных семьи, имеющих право на получение земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства.
Однако в нарушение требований действующего законодательства многодетные семьи длительное время не обеспечиваются муниципалитетом земельными участками. По итогам проверки прокуратурой Котовского района в суд предъявлено исковое заявление о возложении обязанности на администрацию городского поселения Котово предусмотреть в бюджете денежные средства на формирование земельных участков для нужд многодетных семей. Решением Котовского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
По мере вступления судебного решения в законную силу его исполнение будет взято прокуратурой Котовского района на контроль, пояснили в надзорном органе.
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