В Волгоградской области врачам скорой помощи обещают подарить жилье





Изменения в закон о жилищном фонде готовятся принять в региональном парламенте в поддержку медиков Волгоградской области . Как сообщает ИА «Высота 102», 20 августа президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов обеспечить медработников, которые оказывают первичную и скорую помощь гражданам, служебным жильем с возможностью его дальнейшей передачи в собственность.

Согласно разработанному проекту закона, в документ добавляется новый пункт о разрешении приватизации служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда на определенных условиях.

Уполномоченный государственный орган согласовывает приватизацию при одновременном соблюдении нескольких условий. Так, у медработника должно быть не менее 10 лет трудового стажа не менее чем на одной ставке в медучреждениях. Также медик и (или) члены его семьи не должны являться собственниками жилых помещений, или нанимателями по договорам социального найма, а также договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования. Кроме того, медработником не должно быть ранее реализовано право на однократную бесплатную приватизацию жилья.



