Общество

В Волгоградской области врачам скорой помощи обещают подарить жилье

Общество 17.11.2020 13:17
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17.11.2020 13:17


Изменения в закон о жилищном фонде   готовятся принять в региональном парламенте в поддержку медиков Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», 20 августа президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов обеспечить медработников, которые оказывают первичную и скорую помощь гражданам, служебным жильем с возможностью его дальнейшей передачи в собственность.
Согласно разработанному проекту закона,  в документ добавляется новый пункт о разрешении приватизации служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда на определенных условиях.
Уполномоченный государственный орган согласовывает приватизацию при одновременном соблюдении нескольких условий. Так, у медработника должно быть не менее 10 лет трудового стажа не менее чем на одной ставке в медучреждениях. Также медик и (или) члены его семьи не должны являться собственниками жилых помещений, или нанимателями по договорам социального найма, а также договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования. Кроме того, медработником не должно быть ранее реализовано право на однократную бесплатную приватизацию жилья.

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