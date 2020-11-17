Снег и вьюгу приготовились встретить коммунальные службы Волгограда





В Волгограде ожидаются обильные осадки и сильный ветер. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, в связи с движением циклона со стороны Ростовской области на наш регион муниципальные предприятия находятся в повышенном режиме готовности.

Мэрия обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, перестроить режим вождения с учетом погодных условий, заменить летнюю резину на зимнюю. Вся спецтехника на базах МБУ прошла профилактический осмотр, завершены отладка и монтаж навесного оборудования. Во всех районах города созданы оперативные запасы песко-соляной смеси.

Дежурные автомобили осуществляют патрулирование во всех районах, чтобы при необходимости оперативно приступить к работам. В случае непогоды дорожно-коммунальные службы просят с пониманием отнестись к возможным затруднениям, связанным с трудящейся на дорогах спецтехникой.

Напомним, в ночь с 15 на 16 ноября ряд дорог Волгограда в целях борьбы с обледенением были обработаны бишофитом.