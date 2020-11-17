Под Волгоградом вооруженный мужчина угнал такси





Полицейские задержали 24-летнего ранее судимого жителя Волжского по подозрению в вооруженном угоне автомобиля такси. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, об угоне "Лады Гранты" ночью в полицию заявил 29-летний водитель такси. На розыск и задержание автомашины были ориентированы полицейские наряды и патрули.

Наряд ДПС спустя час обнаружил угнанный автомобиль в одном из дачных обществ. Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по Волжскому установили личность и местонахождение подозреваемого в совершении преступления.

Как установили полицейские, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил угнать такси, чтоб съездить к своей матери в СНТ. Вызвав через диспетчера машину и, вооружившись ножом, подозреваемый завладел транспортным средством, после чего направился в дачный массив. Однако до пункта назначения он не доехал, т.к. в автомобиле закончился бензин, после чего угонщик, бросив его, скрылся.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Санкция данной статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.



