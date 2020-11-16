Общество

В Волгоградской области выставили на торги раритетный дебаркадер

Общество 16.11.2020 17:42
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16.11.2020 17:42


Грузопассажирский дебаркадер-529, построенный на Свирской судоверфи в 1961 году, выставлен на торги в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информацию об электронном аукционе, нового хозяина плавучей пристани пытается найти управление Росимущества Волгоградской области. В 2019 году, согласно открытым источникам, дебаркадер пытались продать за 2,3 миллиона рублей. В этом году начальная цена указана в размере 915 тысяч.

Шаг аукциона - 45,7 тысячи рублей. В настоящее время идет прием заявок от желающих купить плавучий объект длиной 35,4 метра и грузоподъемностью 30 тонн. 
В документах указано, что дебаркадер не эксплуатируется, его состояние негодное. Объект находится в федеральной собственности и включен в программу приватизации на 2020-2022 годы.

История этой плавучей пристани проекта №47Б в приложенных к лоту документах не сообщается. Только известно, что судно находится в Калаче-на-Дону. Ранее дебаркадер принадлежал АООТ "Волгоградский речной порт". Действующих документов Российского Речного Регистра на годность к плаванию судно не имеет. Стоит на учете Доно-Кубанского филиала Российского Речного Регистра.
Похожий на этот дебаркадер ранее стоял в районе хутора Бобры в акватории Волги. Однако летом 2013 года плавучая пристань сгорела дотла. Дебаркадер, который стоял у Бобров, являлся объектом культурного наследия регионального значения. Он эксплуатировался как речной вокзал в Камышине, а затем был гребной базой спортивного общества "Динамо".

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