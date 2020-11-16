



Активист общественной организации «Родительское Всероссийское Сопротивление» проводит одиночный пикет около областной думы. Как сообщает ИА «Высота 102», общественники требуют от депутатов Госдумы не принимать ювенальный законопроект депутата Павла Крашенинникова и сенатора Андрей Клишаса, который позволит отнимать детей у родителей по экстренному решению суда (в течение 24 часов). Такие акции проходят сегодня по всей стране. На плакате активиста – портреты депутатов Госдумы от Волгоградской области и адресованное к ним требование голосовать против этого закона. Активисты Родительского Всероссийского Сопротивления считают, что принятие такого закона позволит отнимать детей у родителей в ситуации, когда для этого нет оснований. Это приведет к массовому разрушению семей и грубому нарушению прав детей и родителей, считают члены организации.





Авторы законопроекта намерены «продавить» его в спешном порядке и без всякого общественного обсуждения: по информации на официальном сайте ГД, депутат Павел Крашенинников и сенатор СФ Андрей Клишас хотят, чтобы законопроект приняли в госдуме в первом чтении не 25 ноября, как указано в календаре на сайте парламента, а уже 17 ноября.

Проект закона вызвал широкий общественный резонанс — с критикой данной инициативы выступили родительские организации, общественность, Русская православная церковь, Духовное управление мусульман.

В других городах российские родители также обратятся к депутатам своего региона с требованием не голосовать за ювенальный законопроект.



