Общество 16.11.2020 12:57
0
16.11.2020 12:57
Активист общественной организации «Родительское Всероссийское Сопротивление» проводит одиночный пикет около областной думы. Как сообщает ИА «Высота 102», общественники требуют от депутатов Госдумы не принимать ювенальный законопроект депутата Павла Крашенинникова и сенатора Андрей Клишаса, который позволит отнимать детей у родителей по экстренному решению суда (в течение 24 часов). Такие акции проходят сегодня по всей стране. На плакате активиста – портреты депутатов Госдумы от Волгоградской области и адресованное к ним требование голосовать против этого закона. Активисты Родительского Всероссийского Сопротивления считают, что принятие такого закона позволит отнимать детей у родителей в ситуации, когда для этого нет оснований. Это приведет к массовому разрушению семей и грубому нарушению прав детей и родителей, считают члены организации.
Авторы законопроекта намерены «продавить» его в спешном порядке и без всякого общественного обсуждения: по информации на официальном сайте ГД, депутат Павел Крашенинников и сенатор СФ Андрей Клишас хотят, чтобы законопроект приняли в госдуме в первом чтении не 25 ноября, как указано в календаре на сайте парламента, а уже 17 ноября.
Проект закона вызвал широкий общественный резонанс — с критикой данной инициативы выступили родительские организации, общественность, Русская православная церковь, Духовное управление мусульман.
В других городах российские родители также обратятся к депутатам своего региона с требованием не голосовать за ювенальный законопроект.
Реклама
Почтой России можно бесплатно отправить одну международную посылку16.11.2020 13:56
Общество 16.11.2020 13:56
Метель бушует на границе Волгоградской и Ростовской областей16.11.2020 12:49
Общество 16.11.2020 12:49
Водителей удивил странный реагент на дорогах Волгограда16.11.2020 11:42
Общество 16.11.2020 11:42
В Волгограде за бросание шелухи в Вечный огонь наказали двоих военнослужащих16.11.2020 09:57
Общество 16.11.2020 09:57
В Волгограде УК наказали крупным штрафом за дождь в квартире16.11.2020 09:11
Общество 16.11.2020 09:11
Ушел из жизни известный волгоградский врач15.11.2020 22:23
Общество 15.11.2020 22:23
«Лаборатории перегружены»: семье заболевшей коронавирусом волгоградки отказали в бесплатном тестировании15.11.2020 17:55
Общество 15.11.2020 17:55
31-летняя жительница Волгоградской области родила 9 детей15.11.2020 14:16
Общество 15.11.2020 14:16
Воскресенье со снегом и гололедом прогнозируют в Волгоградской области14.11.2020 17:42
Общество 14.11.2020 17:42
Луч света в пандемию: в оранжереях под Волгоградом начался бал хризантем14.11.2020 14:34
Общество 14.11.2020 14:34
В Тракторозаводском районе Волгограда окультурят еще один парк14.11.2020 09:25
Общество 14.11.2020 09:25
Компания “Виво маркет” открыта для взаимодействия с общественностью14.11.2020 09:04
Общество 14.11.2020 09:04
Волжский отличился в коронавирусной статистике13.11.2020 19:22
Общество 13.11.2020 19:22
Скончался главный финансист ГУ МВД по Волгоградской области13.11.2020 19:04
Общество 13.11.2020 19:04
Количество онлайн-платежей за покупку одежды в Волгоградской области выросло на фоне пандемии в 6,6 раза13.11.2020 15:56
Общество 13.11.2020 15:56
Реклама