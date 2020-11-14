Общество 14.11.2020 17:42
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14.11.2020 17:42
Небольшие осадки преимущественно в виде снега ожидаются в Волгоградской области завтра, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на ГУ МЧС по региону, где ежедневно готовят прогноз вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на основе информации ЦГМС. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, ночью и утром в отдельных районах туман, гололедно-изморозевые явления, ветер восточный и юго-восточный ночью 5-10 м/с; утром и днем 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха в ночь с 14 на 15 ноября может опуститься местами при прояснении до -6...-11º; днем -3...+2º.
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