Луч света в пандемию: в оранжереях под Волгоградом начался бал хризантем





Традиционный бал хризантем стартовал в оранжереях ботанического сада в Волжском. Как сообщает ИА «Высота 102», пандемия коронавируса внесла свои коррективы в проведение этого мероприятия в 2020 году. Гостей, которые обязательно должны быть в масках и перчатках, на выставку запускают небольшими группами и только по предварительной заявке.





Хризантемы – очаровательные осенние цветы. Их многообразие поражает. Претендовать на звание королевы бала в оранжереях ботанического сада может любой сорт этого цветка. Каждый посетитель найдет свою хризантему, которая окажется для него самой красивой и совершенной.

Все краски и формы осеннего разноцветья на балу – в фоторепортаже.



























