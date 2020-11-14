Общество

Луч света в пандемию: в оранжереях под Волгоградом начался бал хризантем

Общество 14.11.2020 14:34
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14.11.2020 14:34


Традиционный бал хризантем стартовал в оранжереях ботанического сада в Волжском. Как сообщает ИА «Высота 102», пандемия коронавируса внесла свои коррективы в проведение этого мероприятия в 2020 году. Гостей, которые обязательно должны быть в масках и перчатках, на выставку запускают небольшими группами и только по предварительной заявке.

Хризантемы – очаровательные осенние цветы. Их многообразие поражает. Претендовать на звание королевы бала в оранжереях ботанического сада может любой сорт этого цветка. Каждый посетитель найдет свою хризантему, которая окажется для него самой красивой и совершенной. 
Все краски и формы осеннего разноцветья на балу – в фоторепортаже.  







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