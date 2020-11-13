Общество

Волжский отличился в коронавирусной статистике

Общество 13.11.2020 19:22
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13.11.2020 19:22

За минувшие сутки в Волжском не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Как сообщает ИА «Высота 102», такие данные опубликовал региональный оперштаб. При этом с начала недели во втором по величине городе Волгоградской области было выявлено 144 новых заразившихся – по сорок человек ежедневно. Только накануне в городе прибавилось 25 новых больных. Между тем, на этой неделе увеличилось количество муниципальных районов, где фиксировались новые случаи заболевания коронавирусом. Если  несколько дней назад таких территорий было 15, то по данным оперштаба, за вчерашний день это количество выросло до 23.

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