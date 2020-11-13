Скончался главный финансист ГУ МВД по Волгоградской области

Общество 13.11.2020 19:04
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13.11.2020 19:04
Сегодня на 47-м году жизни скоропостижно скончался начальник Центра финансового обеспечения ГУ МВД России по Волгоградской области полковник внутренней службы Александр Никитин. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в региональном главке МВД.
Александр Никитин возглавил Центр финансового обеспечения ГУ МВД России по Волгоградской области в 2019 году.
Александр Сергеевич Никитин родился в городе Ростов-на-Дону. Службу в органах внутренних дел начал в 1995 году с должности инспектора финансово-планового отдела службы тылового обеспечения УВД Ростовской области.
За период службы в ОВД занимал различные должности, в т.ч. руководящие, в ГУВД Ростовской области, МВД России, ГУ МВД России по Волгоградской области. За добросовестную службу неоднократно был отмечен ведомственными наградами.
Руководство и личный состав Главного Управления МВД России по Волгоградской области выражают соболезнования родным и близким покойного.
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